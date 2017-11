Neustädter wollen keinen Globus Der Ortsbeirat hat für eine Variante des Masterplans Leipziger Vorstadt gestimmt. Doch die Lage bleibt konfus.

Was wird aus dem Alten Leipziger Bahnhof? Die Stadt schlägt im Masterplan Wohnungen und Gewerbe vor. © Sven Ellger

Größter Knackpunkt beim Masterplan für die Leipziger Vorstadt ist eine Frage: Mit oder ohne Globus? Die Neustädter Ortsbeiräte haben sich nun gegen einen Markt mit 8 000 Quadratmetern Verkaufsfläche ausgesprochen. Dennoch bleibt die Lage unübersichtlich und viele Fragen.

Darf Globus jetzt nicht mehr bauen?

Doch. Zum einen muss die Masterplan-Variante ohne den Markt noch vom Stadtrat abgesegnet werden. Auch dann ist dem Konzern das Bauen noch nicht untersagt. Denn es existieren zwei gegensätzliche Beschlüsse. Der Stadtrat hat sich für die Aufstellung eines Bebauungsplans ausgesprochen, der am Alten Leipziger Bahnhof einen Globus-Markt vorsieht. Dieser müsste zunächst aufgehoben werden.

Warum gibt es keine Entscheidung?

Ein Versuch scheiterte in diesem Jahr. Die Stadtratsfraktionen der Grünen und SPD hatten die Aufhebung vorgeschlagen. Weil die Linken sich enthielten, gab es dafür keine Mehrheit. Die Fraktion schlug wenig später vor, zunächst das Potenzial des Areals zu untersuchen. Sprich: Welche Möglichkeiten und welche Grenzen der Bebauung gibt es? Dem stimmte der Ortsbeirat Neustadt am Montagabend zu.

Wem gehört das Grundstück?

Das ist ein weiteres Problem. Denn Globus ist bereits Eigentümer der Fläche. Wenn der Aufstellungsbeschluss aufgehoben wird, Globus aber nicht verkauft, wird gar nicht gebaut und das Areal bleibt eine Brache, das Denkmal verfällt.

Wäre Globus zum Verkauf bereit?

Ja. Allerdings will der Konzern unbedingt in Dresden bauen. Verkauft wird also nur, wenn es einen alternativen Standort gibt, der die Kriterien des Unternehmens erfüllt. Der Konzern hatte bereits mehrfach betont, nicht an den äußersten Stadtrand zu wollen. Außerdem hält Globus an der Größe von 8 000 Quadratmetern fest.

Gibt es eine solche Alternativfläche?

Vielleicht. Zumindest sind Konzern und Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) auf der Suche danach. Das hatte der Stadtrat in Auftrag gegeben. Bislang bewahren beide Seiten Stillschweigen. Noch in diesem Jahr soll der Stadtrat über die Ergebnisse informiert werden.

Warum sind so viele gegen Globus?

Kritiker sagen, dass ein Markt in der Größenordnung nicht in die Innenstadt gehört. Zum einen wirke sich das negativ auf die kleinen Handelsunternehmen in der Umgebung aus. Außerdem hat Globus selber berechnet, dass mit dem Bau wohl rund 7 000 Autos mehr täglich im Gebiet unterwegs wären. Die Leipziger Straße ist aber schon jetzt zu den Stoßzeiten verstopft. Ein weiteres Argument der Gegner ist, dass mit einem Globus-Markt deutlich weniger Wohnungen auf dem Areal möglich wären. Denn zum Neubau müsste aus Lärmschutzgründen ein gewisser Abstand eingehalten werden. Deswegen sprechen sich nicht nur Politiker, sondern auch Händler und Anwohner gegen Globus aus.

zur Startseite