Neustädter Tunnel ist Geschichte

Inzwischen ist der Eingang zum lange gesperrten Fußgängertunnel zugemauert, die Hohlräume sind verfüllt und die Treppen zum Tunnel beseitigt. © Sven Ellger

Die letzten Arbeiten am Neustädter Markt sind beendet. Die Flächen an den Ausgängen des einstigen Fußgängertunnels sind mit Gehwegplatten befestigt. Am Freitag wurden diese Arbeiten fachlich abgenommen, teilt Tiefbauamtsleiter Reinhard Koettnitz mit. So konnten die Absperrzäune beseitigt werden, ist der Neustädter Tunnel endgültig Geschichte. Nur auf kleinen Flächen am Rande sind noch ein Container, Baugeräte und -materialien abgestellt. Sie werden diese Woche beräumt.

Der Tunnel war beim Hochwasser 2013 überflutet worden. Seitdem blieb er gesperrt. Der Stadtrat hatte nach langer Diskussion entschieden, die Röhren zu verfüllen und einen zweiten Überweg am Neustädter Markt zu bauen. Die Dresdner Abbruchfirma Nestler hatte die Röhren bis Ende Oktober 2016 verfüllt. (SZ/phi)

