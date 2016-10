Neustädter Tunnel bald dicht Noch diese Woche sind die Röhren verfüllt. Vor dem ersten Advent soll der zweite Überweg fertig sein.

Der geschlossene Fußgängertunnel am Neustädter Markt - hier noch nicht verfüllt. © Sven Ellger

Der Fußgängertunnel am Neustädter Markt ist bald Geschichte. Am Freitag werden die Röhren komplett verfüllt sein. Das kündigte Bauchef Wilfried Bachmann von der Geschäftsleitung der beauftragten Dresdner Firma Nestler am Dienstag bei einem Pressetermin an.

Mitte Juli hatten seine Männer mit dem Abbruch begonnen. Eigentlich sollten sie eher anrücken. Doch als der Stadtrat im Mai den Bauauftrag vergeben sollte, vollzog er eine Rolle rückwärts und wollte den Tunnel plötzlich erhalten. Erst nach heftigen Diskussionen und dem Veto von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (CDU) schwenkte der Rat um und erteilte im Juni Nestler den Zuschlag.

Die Abbruchfachleute entfernten binnen weniger Wochen sämtliche Einbauten, von den Zwischenwänden über die Verkleidungen bis hin zu den Leuchten, verfüllten drei Zugänge und mauerten den am Narrenhäusel zu. Eigentlich war fürs Verfüllen eine andere Technologie vorgesehen, erläuterte Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz. Geplant waren eine über einen Meter hohe Schicht aus Mineralgemisch und Zwischenwände, bevor die Röhren endgültig verfüllt werden. Doch das konnte entfallen. Denn die Abbruchfirma verfüllt den Untergrund mit sogenanntem Flüssigboden, der sich schnell ausbreitet und nur langsam abbindet. So kann jede Ecke des Tunnels gut geschlossen werden.

Das Gemisch besteht aus Ziegelsand, Wasser und etwas Beton. Der große Vorteil gegenüber normalem Füllbeton ist, dass dieser Flüssigboden bei späteren Bauarbeiten problemlos wieder weggebaggert werden kann, erklärt Abbruchchef Bachmann. Bei diesem spatenlöslichen Material müsse nicht mit speziellen Abbruchwerkzeugen gearbeitet werden.

Seit zwei Wochen rollen täglich über 30 Betonmischfahrzeuge an und füllen ihre braune Ladung über Trichter in Röhren. Jetzt steht das Gemisch zehn Zentimeter unter der Tunneldecke, erklärt Bachmann. Zum letzten Akt rollt am Donnerstag eine große Betonpumpe an, die einen Druck von bis zu 85 Bar erzeugen kann. Mit Hochdruck füllt sie die letzten der insgesamt 2 400 Kubikmeter ein, bis der Flüssigboden aus Kontrolllöchern in der Decke kommt. Am Freitag soll alles geschafft sein.

Geplant ist, den zweiten Fußgängerüberweg am Neustädter Markt noch vor Beginn der Weihnachtsmärkte am ersten Advent zu übergeben, nennt Koettnitz das Ziel. Die aufgerissenen Flächen am Neustädter Markt werden wieder mit Granitplatten belegt. Vorgesehen ist, die letzten Arbeiten im Dezember abzuschließen. Für das Vorhaben werden rund 472 000 Euro investiert. (SZ/phi)

