Neustädter Straße wird gesperrt Für schnelles Netz wird Sebnitz weiter aufgegraben. Ab Montag ist die Kreuzung Gartenstraße und Götzingerstraße dran.

Der aktuell laufende Breitbandausbau in Sebnitz führt nun doch noch zu weiteren Verkehrseinschränkungen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird ab Montag, 21. November, an der Gärtnerei Gorgas auf der Kreuzung von Gartenstraße, Götzingerstraße und Neustädter Straße gebaut. Die Ein- und Ausfahrt der Neustädter Straße muss deshalb komplett gesperrt werden. Auf den übrigen Straßen wird der Verkehr im gesamten Kreuzungsbereich mit Ampeln geregelt. Die Baustelle soll bis zum 3. Dezember bestehen bleiben.

Voraussichtlich ab Ende kommender Woche wird in der Sebnitzer Innenstadt zudem die Ausfahrt vom Mühlgäßchen auf die Schandauer Straße und den Markt voll gesperrt. Ein genauer Termin stand zuletzt noch nicht fest. Diese Sperrung war zunächst bereits für den Donnerstag dieser Woche angekündigt, wurde aber noch einmal verschoben. Am Mühlgäßchen soll die Straßensperrung gut zwei Wochen dauern.

Die umfangreichen Tiefbauarbeiten an Straßen und Fußwegen in Sebnitz laufen bereits seit Ende August, aktuell wird rings um den Markt gebaut, Autofahrer müssen deshalb eine Umleitung über den Untermarkt in Kauf nehmen. Im Auftrag des Energieversorgers Enso werden hier Glasfaserkabel für schnelles Internet verlegt. Die Enso baut in Sebnitzer ihr eigenes Breitbandnetz auf und will ab Ende März 2017 Downloadraten von bis zu 100 Mbit pro Sekunde anbieten.

