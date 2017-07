Neustädter Straße nun komplett dicht Für Autos ist die wichtige Straße im Süden Bischofswerdas schon seit Wochen gesperrt. Nun haben die Bauarbeiten auch Folgen für Fußgänger und Radfahrer.

Seit Wochen ist die Neustädter Straße in Bischofswerda, Baustelle. Ab Dienstag ist sie komplett gesperrt. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Wer zwischen Bischofswerda Süd und der Innenstadt zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, der sollte ab diesem Dienstag etwas mehr Zeit einplanen. Von nun an dürfen auch Fußgänger und Radfahrer die Baustelle des Kreisverkehrs an der Neustädter Straße nicht mehr passieren. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag nach der Bauberatung vom selben Tag mit.

Demnach soll die Neustädter Straße zwischen der Belmsdorfer Straße und der Zufahrt zu Aldi für alle ab Dienstag 8 Uhr gesperrt werden. Fußgänger und Radfahrer müssen den Umweg über die Süßmilchstraße nehmen. Voraussichtlich bis Ende November soll es bei dieser Verkehrsführung bleiben. Die Zufahrt zum Kinderarzt ist vorerst aus Richtung Süden weiterhin möglich. Für den Lieferverkehr für Aldi und den Hagebaumarkt wurde eine Lösung gefunden, so die Stadtverwaltung.

Autos und Linienbusse werden bereits seit mehreren Wochen umgeleitet. Die offizielle Umleitung stadtauswärts ist über die Süßmilchstraße und den Drebnitzer Weg zur Ortsumfahrung ausgeschildert. Stadteinwärts führt der Weg über Berg- und Süßmilchstraße.

Grund für die Vollsperrung ist der Bau des Kreisverkehrs als künftige Anschlussstelle für den verlängerten Drebnitzer Weg. Damit bekommt der Stadtteil Süd eine schnellere Anbindung an die Ortsumfahrung. Bewohner, aber auch Betriebe sollen davon profitieren. (SZ)

