Neustädter Schulen haben keine Ferien Wenn die Schüler für sechs Wochen weg sind, ist Zeit, notwendige Baumaßnahmen in den Gebäuden vorzunehmen.

Die Sommerferienzeit ist traditionell dafür da, kleinere und größere Baumaßnahmen in den Schulgebäuden zu verrichten. Auch in diesem Jahr stehen wieder einige Maßnahmen in Neustadt an, informierte der Stadtrat in seiner letzten Sitzung. Ab kommender Woche starten in drei Einrichtungen größere Maßnahmen. In der Schule in Oberottendorf wird der Flur im ersten Obergeschoss renoviert. Er bekommt einen neuen Anstrich und Bodenbelag. Das kostet zusammen rund 10 500 Euro. In den letzten beiden Jahren waren bereits die Flure im Keller und im Erdgeschoss erneuert worden. In der Julius-Mißbach-Grundschule erhalten die Zimmer Schallschutzdecken. Kostenpunkt hier: 3 500 Euro. Außerdem wird auf dem Schulhof der Schiller-Oberschule das Gerätehaus saniert, damit dieses weiterhin als Lagerplatz, vor allem für Sportgeräte, genutzt werden kann. Dieses Vorhaben kostet etwa 6 000 Euro.

Neben diesen größeren Vorhaben steht in allen Einrichtungen Großputz in den Ferien an. Mitarbeiter des Bauhofs und die Hausmeister reinigen sämtliche Einrichtungsgegenstände samt Türen und Lampen sowie die Sanitäranlagen. Damit die Fußböden gründlich gereinigt werden können, müssen die Zimmer und Flure ausgeräumt werden. Deswegen nimmt die Grundreinigung in den Gebäuden auch mehrere Tage in Anspruch.

