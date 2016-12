Neustädter Schiller-Oberschule kann saniert werden Ein sechsstelliger Betrag wird für die Fassadenerneuerung fällig. Das meiste Geld kommt aus einem Fördermittel-Programm.

Bei den Schillers in Neustadt wird bald energetisch saniert. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Es ist eine Investition in sechsstelliger Höhe – und jetzt kann sie beginnen. Die Friedrich-Schiller-Oberschule in Neustadt wird energetisch saniert. Möglich machen das Fördermittel in Höhe von 116 000 Euro aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“. Die Summe soll an diesem Mittwoch an die Schule und die Stadt Neustadt als Schulträger überreicht werden. Das übernimmt Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) persönlich. Sie kommt mit dem vorzeitigen Weihnachtsgeschenk nach Neustadt. Mit dem Fördergeld soll die energetische Sanierung der Fassade realisiert werden. Es handelt sich um eine 75-prozentige Förderung vom Bund. Die Bauarbeiten werden insgesamt etwa 155 000 Euro kosten. Die Differenz in Höhe von etwa 39 000 Euro wird über Eigenmittel der Stadt ausgeglichen. (SZ/kat)

zur Startseite