Neustädter Rathaus muss sicherer werden Wegen verschärfter Vorgaben zum Brandschutz stehen ab Mittwoch Bauarbeiten an.

An Rathaus von Neustadt wird diese Woche gebaut. © Marko Förster

Wegen verschärfter Vorgaben zum Brandschutz wird im Neustädter Rathaus in der kommenden Woche gebaut. Ab Mittwoch, dem 28. Juni, wird auf dem Flachdach des Hofhauses die Bitumenschicht erneuert. Teilweise bekommt das Dach auch eine neue Dämmung, informiert Bauamtsleiter Michael Schmidt. Im Fall eines Feuers soll das Dach als zweiter Notausgang dienen, indem man durch ein Fenster steigt. In den vergangenen Wochen wurde bereits ein Rauchabzugsfenster im Rathaus eingebaut. Später stehen noch Arbeiten im Innenbereich an, beispielsweise der Austausch von Türen. Dafür werden in der kommenden Woche die Leistungen vergeben, im September sollen diese Maßnahmen starten. Insgesamt muss Neustadt 94 000 Euro in den Brandschutz des Rathauses investieren. (SZ/nr)

zur Startseite