Neustädter Lokale mussten schließen Auf der Rothenburger Straße haben sich überraschend gleich zwei Türen geschlossen. Die Gründe sind verschieden.

Das kam für viele unerwartet: Das Bistro „La moka“ im Hinterhof auf der Rothenburger Straße hatte erst im vergangenen Sommer eröffnet, das Geschäft lief, das Lokal war in diesem Jahr sogar für den deutschlandweiten Gastro-Gründerpreis nominiert. Trotzdem kündigten die Unternehmer nun auf Facebook das sofortige Aus an. Begründung: Es gebe technische Mängel, die einen Weiterbetrieb nicht möglich machen und die vom Vermieter nicht ernst genommen wurden. Wie es nun weitergehen soll, ließen die Besitzer am Freitag auf SZ-Anfrage unbeantwortet. Rund 200 Reaktionen hat die Schließung des modern-italienischen Restaurants und Cafés auf Facebook hervorgerufen.

Auch einige Meter weiter musste ein Lokal kürzlich schließen. Das Aus der Crêperie Galette hat allerdings mit gesundheitlichen Problemen zu tun, wie der Betreiber ebenfalls auf Facebook und auf einem Aushang im Schaufenster mitteilt. Seit 2012 wurden in dem Restaurant Crêpes – dünne, französische Eierkuchen – serviert. Nicht nur in der süßen Variante, sondern auch aus herzhaftem Buchweizenteig. Die sogenannten Galettes sind in Teilen Frankreichs eine Spezialität. Während die Zukunft des La moka ungewiss ist, gibt es für die Crêperie Hoffnung: Es wird ein Nachmieter gesucht. Der müsste für die 46 Quadratmeter 460 Euro Kaltmiete sowie 115 Euro Nebenkosten auf den Tisch legen. Interessenten können bei Ebay zuschlagen oder sich per Mail melden. Sie sollten möglichst bereit sein, das Konzept des einstigen Betreibers weiterzuführen. Auf gleichem Weg hatte die ehemaligen Betreibers des veganen Cafés v-cake, das ebenfalls auf der Rothenburger Straße liegt, in diesem Jahr einen Nachfolger gefunden.

Interessenten können sich per Mail melden: info@creperie-dresden.de

