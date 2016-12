Neustädter lassen Töberich nicht bauen Bis 2018 soll auf dem Areal in der Leipziger Vorstadt nichts passieren. Am Montag wurde im Neustädter Ortsbeirat diskutiert.

Regine Töberich © Sven Ellger

So schnell und eindeutig wird selten ein Urteil im Neustädter Ortsbeirat gefällt: Ohne weitere Erläuterung stimmten die Politiker mit großer Mehrheit dafür, dass die Veränderungssperre für Regine Töberichs Grundstück in der Leipziger Vorstadt um ein Jahr verlängert wird. Und sprach sich somit dafür aus, dass die Investorin bis Mai 2018 nicht auf dem Areal aktiv werden darf. Am späten Dienstagabend debattierten auch die Pieschener Ortsbeiräte über die Veränderungssperre. Die endgültige Entscheidung trifft allerdings der Stadtrat.

Erstmals verhängt wurde die Sperre im vergangenen Jahr, als Töberich einen Teil des Elberadwegs wegbaggern ließ. Aus Sorge, die Investorin könnte einfach mit dem Bau ihres „Marina Garden“ beginnen, welches, mittlerweile von der Stadt in „Elbeviertel“ umbenannt wurde, sprach der Stadtrat das Verbot aus, bis Mai 2017 auf dem Areal aktiv zu werden. Denn derzeit werden noch Gutachten eingeholt.

Die anstehende Verlängerung dieser Sperre wäre ein erneuter Rückschlag für Töberich: Sie hat erst in diesem Jahr einen Prozess verloren, bei dem sie von der Stadt Schadensersatz wegen absichtlicher Verzögerung ihres Projektes einforderte. (SZ/sag)

