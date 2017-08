Neustädter Kult-Klub muss schließen

Der Klub Sabotage auf der Bautzner Straße hat nur noch bis Jahresende geöffnet. Die Betreiber des Kellerklubs gaben diese Nachricht am Mittwoch auf Facebook bekannt. In den vergangenen Monaten hatte es Probleme mit Nachbarn gegeben, die sich über den Lärm der Diskothek beschwert hatten. Daraufhin hatte die Stadt ein Konzept zur Lärmpegelsenkung gefordert. Mit dem sei ein Betrieb allerdings nicht weiter möglich gewesen, meinen die Besitzer. „Natürlich sind wir enttäuscht und traurig, dass dieses Kleinod der Dresdner Klubkultur den Mechanismen der Gentrifizierung weichen muss, aber gleichwohl ist es für uns ein Ansporn“, heißt es auf Facebook. So soll in den letzten Monate besonders kräftig gefeiert werden. Zudem suchen die Besitzer nach einer neuen Location – gemeinsam mit der Stadt. (SZ/sag)

