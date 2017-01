Neustädter Café wird im Internet verkauft Das vegane Lokal V-Cake ist bei den Anwohnern beliebt. Trotzdem sucht die Besitzerin einen Nachfolger – auf eine etwas andere Art.

Nach dreieinhalb Jahren schließt Sarah Fritzsche das vegane Café V-Cake auf der Rothenburger Straße. © Archivbid: kairospress

Neben Anzeigen für Bücher und Kleidungsstücke taucht plötzlich ein etwas anderes Angebot auf: „Erfülle dir deinen Traum vom eigenen Café“, heißt es auf Ebay. Dahinter verbirgt sich mal wieder eine Geschäftsaufgabe in der Dresdner Neustadt. Nach dreieinhalb Jahren schließt Sarah Fritzsche das vegane Café V-Cake auf der Rothenburger Straße und hat sich für die Suche nach einem Nachmieter etwas Ungewöhnliches einfallen lassen.

Denn der jungen Frau ist sehr daran gelegen, dass es das V-Cake in gleicher oder ähnlicher Form weiterhin gibt. „Komplett zu verkaufen macht es für beide Seiten leichter und ich würde mich freuen, wenn es wieder was Veganes wäre“, sagt sie. Der Nachmieter hätte es leicht, ist sie sich sicher. Denn an mangelnder Kundschaft habe die Entscheidung nicht gelegen, behauptet die Besitzerin. Das zeigen auch die Reaktionen auf die Nachricht.

Auf der Facebook-Seite des Lokals verkündet Fritzsche das Ende von V-Cake. 68 Kommentare hagelt es unter dem Eintrag. Fast alle gehen in die gleiche Richtung: „Wo bekomme ich jetzt Maulwurfskuchen, Kartoffeln mit Quark, Schnitzelbrötchen und komplett veganen Brunch? Hilfe! Ihr ward eine Institution“, schreibt eine Nutzerin. „Schade. Wie lange ist denn noch geöffnet“, schreibt eine andere. Das kann die Besitzerin selber noch nicht sagen. Doch warum gibt die das Café auf, wenn es offensichtlich gut lief?

Ein Grund sei die Firma V-Food, die Fritzsche mittlerweile gegründet hat und die viel Zeit verschlingt. Auch da gibt es bald was Neues. „Dazu kann ich aber noch nichts sagen“, sagt sie geheimnisvoll. „Zudem ist es irgendwie einfach Zeit für was Neues.“ Und kauft wirklich jemand ein Café im Internet?

„Es kamen schon einige Anfragen. Mit dieser Menge hatte ich nicht gerechnet“, so Fritzsche. „Jetzt heißt es aber sehen, welche wirklich ernst gemeint sind.“ Das will die Unternehmerin nun tun. Für die vielen treuen Stammkunden bleibt also noch abzuwarten, wie lange es das V-Cake in dieser Form noch gibt und wie es danach weitergeht. (SZ/sag)

