Neustädter beraten zu Königsufer Im Ortsbeirat Neustadt wird über die Beteiligung der Bürger an der Umgestaltung des Neustädter Markts gesprochen. Auch der Verkehr spielt eine Rolle.

Bis Februar 2019 könnte eine Lösung für den Neustädter Markt gefunden werden. Dieser soll umgestaltet werden. Die Stadtverwaltung betonte mehrfach, dass die Bürgerbeteiligung dabei eine große Rolle spielen soll. Mit einem Wettbewerb will sie dieses Versprechen nun einlösen. Am kommenden Montagabend stellen Mitarbeiter im Ortsbeirat Neustadt vor, wie sie sich das Prozedere im Detail vorstellen. Geben die Ortsbeiräte ihr Okay, ist die nächste wichtige Hürde für den Wettbewerb genommen. Dann steht noch das Votum vom Bauausschuss aus, letztlich entscheidet der Stadtrat. Neben dem Wettbewerb stehen am Montagabend noch andere Themen am Neustädter Markt auf der Tagesordnung des Ortsbeirats.

So werden die Pläne zum Ausbau des Gleisdreiecks am Neustädter Markt vorgestellt. Dann soll auch die Haltestelle auf der Augustusbrücke barrierefrei umgestaltet und eine Rampe gebaut werden. Außerdem wollen die Politiker über einen Antrag der Stadtratsfraktion der Grünen beraten. Demnach soll der Verkehr am Neustädter Markt neu geordnet werden. Dadurch soll sich die Situation vor allem für Fußgänger und Radfahrer verbessern. Die genauen Forderungen stellen die Grünen am Montagabend vor.

Die Sitzungen des Neustädter Ortsbeirats sind öffentlich. Interessierte können ab 17.30 Uhr in den Bürgersaal des Ortsamts auf der Hoyerswerdaer Straße 3 kommen. Dann geht es nicht nur um den Neustädter Markt. Die Wohnungsgesellschaft Vonovia stellt Neubaupläne für den Jägerpark vor, auch die Bunte Republik 2018 wird noch einmal Thema sein.

