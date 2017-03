Neustädter Altenpflege expandiert Unternehmerin Kathrin Vogel eröffnet eine neue Tagespflege. Sie überschreitet die Kreisgrenze.

Claudia Gappisch leitet die Tagespflege in Neukirch. Sie ist examinierte Krankenschwester und qualifizierte sich in der Altenpflege. Jetzt ist sie zugleich Pflegedienstleiterin und Fachkraft für Gerontopsychiatrie. © Steffen Unger

Für Pflegebedürftige in Neukirch und umliegenden Orten gibt es ab der kommenden Woche ein neues Angebot: Die Häusliche Alten- und Krankenpflege Kathrin Vogel aus Neustadt eröffnet in der Kommune eine Tagespflege mit zehn Plätzen. Täglich von 8 bis 16 Uhr werden Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, betreut, auf Wunsch auch am Wochenende. Einige Plätze sind noch frei, sagte Kathrin Vogel in einem SZ-Gespräch.

Sie mietet Räume in der ehemaligen Pestalozzischule, die seit vergangenem Jahr zum Wohnpark mit drei Gewerbeeinrichtungen umgebaut wird. Logopädin und Physiotherapie sind schon eingezogen; mit der Tagespflege sind die gewerblichen Mieter jetzt komplett. An diesem Freitag gibt es einen Tag der offenen Tür; am Montag werden die ersten Gäste empfangen. Aufenthalts- und Ruheräume, ein Platz, um sich zurückzuziehen, Küche und Pflegebad stehen unter anderem zur Verfügung, im Sommer auch eine Terrasse. Das Pflegebad kann nicht nur von Besuchern der Tagespflege genutzt werden. Auch Senioren, die in ihrer Wohnung Wanne oder Dusche nicht mehr nutzen können, weil diese nicht altengerecht sind, sind im Haus willkommen – Anmeldung erforderlich.

Die Räume im Erdgeschoss des einstigen Schulanbaus sind natürlich barrierefrei zu erreichen. Sie sind nicht nur baulich topp, sondern auch gediegen möbliert. Die gesamte Einrichtung ist altengerecht – von den Türbreiten, sodass man auch im Rollstuhl bequem durchkommt, bis hin zu den sanitären Einrichtungen.

Fünf Mitarbeiter unter Leitung von Claudia Gappisch sind in der Einrichtung tätig. Die Gäste der Tagespflege werden am Morgen vom Pflegedienst abgeholt und am Nachmittag wieder nach Haus gebracht – oder von Angehörigen gebracht und geholt. Betreuungs-, Beschäftigungs- und Therapieangebote werden in den Alltag integriert. Eine Ergotherapeutin gehört zum Team. Friseur und Fußpflegerin, die im Neustädter Haupthaus tätig sind, kommen bei Bedarf auch nach Neukirch. Auch gemeinsame Ausflüge werden angeboten.

Seit sechs Jahren sind die roten Autos des Pflegedienstes von Kathrin Vogel auch in Neukirch und Umgebung unterwegs. Die mobilen Mitarbeiter betreuen in Steinigtwolmsdorf und Sohland pflegebedürftige Menschen. Die Unternehmerin, die sich 1995 in Neustadt selbstständig machte, kennt den Bedarf in der Altenpflege. In der Neustädter Tagespflege mit ebenfalls zehn Plätzen werden auch Menschen aus Neukirch betreut. Das brachte Kathrin Vogel auf die Idee, ein vergleichbares Angebot in Neukirch zu schaffen. So kann den Gästen die Fahrt rund um den Valtenberg erspart bleiben. Auf der Suche nach passenden Räumen halfen Kontakte. Den Neukircher Töpfermeister Edgar Lehmann, einen der beiden Eigentümer der ehemaligen Pestalozzischule und jetzt ihr Vermieter, kennt sie auch privat, sagt Kathrin Vogel.

Die Unternehmerin startete 1995 allein. Ein Jahr später stellte sie die erste Mitarbeiterin ein. Inzwischen hat sich die Häusliche Alten- und Krankenpflege mit 80 Beschäftigten in Neustadt und Neukirch zu einem mittelständischen Unternehmen entwickelt. Zur mobilen Pflege und der Tagespflege kommen in Neustadt noch das Betreute Wohnen mit zehn Plätzen und seit 2013 eine Kindertagesstätte dazu.

Tag der offenen Tür in der Tagespflege Neukirch, Dresdner Straße 20, 31. März, 13 bis 17 Uhr

Infos im Internet

zur Startseite