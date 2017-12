Neustadttreffen zum Stadtjubiläum? Neustadt hat das Fest bisher zweimal ausgerichtet. Für den dritten Termin gibt es einen Vorschlag.

Neustadt. Feste soll man feiern, wie sie fallen. Die Fraktion Neustädter für Neustadt (NfN) brachte deshalb im Stadtrat einen Vorschlag für eine Feier an, die erst in 16 Jahren stattfinden würde. Es geht um die Ausrichtung des Neustadttreffens im Jahr 2033. Dann nämlich feiert die Stadt ihr 700-jähriges Jubiläum. Im Jahr 1333 erfolgte die erste urkundliche Erwähnung Neustadts als Goldbergbaustadt. Damals hieß sie noch Nuwenstad bzw. Niwenstad.

Den Vorschlag, sich schon jetzt den Termin für das Neustadttreffen zu sichern, brachte Stadtrat Klaus Anders an, mit der Bitte, über das Thema in einer der nächsten Sitzungen abzustimmen. „Die Stadt hat das Treffen bisher zweimal ausgerichtet, Zeit, über ein drittes Engagement nachzudenken“, sagte er. Das sei schon jetzt notwendig, da die Termine für die Feiern weit im Voraus vergeben werden. So sind jetzt schon bis 2026 die Orte festgelegt, die das Städtetreffen ausrichten werden. Europaweit gibt es insgesamt 37 Städte und Gemeinden, die sich Neustadt nennen. Sie haben sich in der Arbeitsgemeinschaft „Neustadt für Europa“ zusammengeschlossen und treffen sich einmal jährlich in einer der Städte. Delegationen aus den anderen Orten reisen an, um sich zu repräsentieren und damit auch Touristen anzulocken.

Das hiesige Neustadt war in den Jahren 1995 und 2005 Ausrichter dieser Feier. In diesem Jahr ist Bürgermeister Peter Mühle (NfN) zum zweiten Vorsitzenden der Initiative ernannt worden. Nach seiner Ernennung sagte er, dass er sich nicht aktiv um ein weiteres Treffen in der Sächsischen Schweiz bemühen werde, da dies ein hoher organisatorischer Aufwand sei. (SZ/nr)

