Neustadts Unternehmen bekommen eigene Plattform

In der Neustadthalle sind schon viele Veranstaltungen gelaufen. Diese wird eine Premiere. Mehr als 70 Unternehmen und Einzelhändler aus Neustadt und der näheren Umgebung werden sich am 18. März bei der ersten Gewerbemesse präsentieren. Initiiert wird sie vom Verein „Gemeinsam für Neustadt“. „Die Idee ist aus einer Laune heraus entstanden“, erklärt Vereinsvorsitzende Kathrin Vogel. Bei einer Mitgliederversammlung kam das Thema auf den Tisch. Schnell sei man sich einig gewesen, dass für die regionalen Firmen und Betriebe eine Plattform geschaffen werden müsste. „In der Kulturscheune gab es früher schon einmal eine Art Gewerbemesse“, sagt Kathrin Vogel. Den Gedanken, der dahinter steckte, will sie nun wieder aufgreifen. Und stieß damit bei Unternehmen und Gewerbetreibenden auf offene Ohren.

Denn die Resonanz auf die Messe ist gewaltig. Insgesamt 73 Aussteller werden in der Neustadthalle vor Ort sein. Die Bandbreite reicht dabei vom Gesundheitssektor mit Krankenkassen, Apotheken oder Physiotherapien über Handwerksbetriebe bis hin zu Bildungsträgern. Knapp die Hälfte der Aussteller sind jedoch Unternehmen, wie Autohäuser, Einzelhändler oder Geldinstitute. Auch einzelne Vereine aus Neustadt werden sich vorstellen. Diese wurden explizit über die Messe informiert. Mit allerdings zögerlicher Resonanz. Nur fünf Vereine – der Festverein Polenz, der Bergbau- und Traditionsverein Hohwald, Pro Sports, Schillers Schüler und die Organisatoren selbst – werden das Angebot nutzen. Eine Bilanz, die Kathrin Vogel überrascht. Sie hatte sich mehr Zuspruch erhofft.

Obwohl die Gewerbemesse erst in knapp vier Wochen steigt, anmelden kann man sich nicht mehr. Das hängt vor allem mit dem vorhandenen Platz zusammen. „Wir werden alle drei Etagen der Neustadthalle nutzen müssen“, kündigt Kathrin Vogel an. Die Stellflächen sind inzwischen komplett belegt.

Der Verein „Gemeinsam für Neustadt“ will die Gewerbemesse vor allem aus einem Grund organisieren: Um den Neustädtern zu zeigen, welche Firmen es in der Stadt und den einzelnen Ortsteilen gibt. Gerade kleinere Betriebe würden oft nicht so eine Aufmerksamkeit genießen, wie die größeren Arbeitgeber. „Wir wollen zudem Schülern die Möglichkeit geben, sich über Ausbildungschancen zu informieren“, erklärt Kathrin Vogel. Viele Unternehmen hätten Schwierigkeiten, die offenen Stellen zu besetzen. Auch das soll Thema bei der Gewerbemesse sein. Genauso wie verschiedene Fachvorträge, beispielsweise zum Thema Einbruchsschutz oder Patientenverfügung. Nicht zuletzt sollen sich die Aussteller auch untereinander besser kennenlernen. Netzwerken und Kontakte tauschen, das stehe ebenfalls im Mittelpunkt. Die Messe richte sich dennoch vordergründig an Besucher, die neugierig auf lokale Unternehmen sind.

Hochzeit und Trauung

Ein Bereich der Neustadthalle wird sich einem besonderen Thema widmen: Hochzeit und Trauung. Sieben verschiedene Aussteller werden allein diese Branche bedienen. Darunter die Goldschmiede Biedermann aus Sebnitz und die Bäckerei Gierig aus Neustadt. Die Gärtnerei Gruschwitz aus Langburkersdorf wird spezielle Floristik für den schönsten Tag vorbereiten. Zusammen mit dem Team der Neustadthalle wird Chefin Antje May verschiedene Hochzeitstafeln eindecken und mit Blumenschmuck ausstaffieren. Bei einer Modenschau werden Brautsträuße präsentiert – von echten Models in echten Brautkleidern. Antje May kennt die Trends, die es in Sachen Brautstrauß gibt. „Der klassische Wasserfall mit Rosen gehört der Vergangenheit an“, sagt sie. Viele Bräute würden sich ihre Blumen heute passend zur Jahreszeit aussuchen. Das Thema „Vintage“ spiele auch eine große Rolle. Typisch für diesen Stil seien Wald- und Wiesensträuße. Antje May und ihr Team will zudem eine Auswahl an Autoschmuck zeigen. Dafür will sie den Kontakt zu Autohäusern aufnehmen, die bei der Messe dabei sind.

Vereinsvorsitzende Kathrin Vogel hofft, dass der Tag gut angenommen wird. „Ist die Resonanz positiv, wiederholen wir die Messe gern“, kündigt sie an. Dann aber wahrscheinlich nicht jedes Jahr. Aber in regelmäßigen Abständen.

