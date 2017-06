Neustadts Markplatz aufgehübscht Mit neuen Bänken und Pflanzen soll der Platz in Neustadt attraktiver wirken.

Die zwei neuen Bänke sollen Neustadts Markplatz attraktiver machen. Das hatte die Stadtspitze sich vor einigen Monaten vorgenommen. © Dirk Zschiedrich

Unser Markt soll schöner werden! – Dachte sich Neustadt Ende des Jahres 2016 und enthüllte jetzt, ein halbes Jahr später, zwei neue Bänke auf dem Platz. Am Montag wurden diese aufgestellt, vor der Informationstafel, die bereits vor einigen Monaten erneuert wurde, und neben zwei Blumen-kübeln aus Granit. Die Bänke kommen von der Firma Kühn Außenraumausstattung, die Kübel wurden von Volker Maaz aus Sebnitz angefertigt. Rund 6 500 Euro hat beides zusammen gekostet. Wie bereits erwähnt, hatte sich der Stadtrat Ende 2016 im Technischen Ausschuss mit dem Aufhübschen des Marktplatzes beschäftigt. In diesem Zusammenhang fiel auch der Vorschlag, das kostenlose Parken auf dem Platz mehr zu bewerben. Zwischen 8 und 18 Uhr können Autofahrer mit einer Parkscheibe für eine Stunde kostenlos stehen. Damit gehört Neustadt zu einer der wenigen Kommunen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, in der Besucher kostenlos parken können. Dieses Alleinstellungsmerkmal will die Kommune nun noch stärker nach außen tragen. Angedacht sind Schilder, die von der Wilhelm-Kaulisch-Straße auf das Parken auf dem Markt hinweisen. Dafür könnte es auch Fördermittel geben.

zur Startseite