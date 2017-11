Neustadts fleißige Wichtel Zum achten Mal steht der Geschenkebaum bei Pro Optik. Die Wünsche auf den Zetteln sind traditionell bis speziell.

Damit sich die Wünsche der Heimkinder erfüllen, haben sie sich mit ihren Zetteln und Karten viel Mühe gegeben. Da wurde gebastelt, geklebt und verziert. Die erfüllten Wünsche, also die Geschenke, übergeben Katrin und Mathias Lange zu Weihnachten. © Steffen Unger

Auf dem Neustädter Markt ist schon jetzt Weihnachten voll im Gange. Schneemann, Rentier, Engel, Weihnachtsmann, Geschenke – das alles findet sich im Pro-Optik-Geschäft von Katrin und Mathias Lange. Das Ehepaar führt in seinem Laden eine schöne Tradition zum achten Mal fort: die des Geschenkebaums.

Die weihnachtlichen Figuren, die an dem reichlich geschmückten Christbaum hängen, wurden von denen gebastelt, die zu Weihnachten von der Aktion profitieren werden: Kinder des Awo-Kinder- und Jugendhauses in Neustadt und der DRK-Kinder- und Jugendwohngemeinschaft in Sebnitz. Sie haben Wunschzettel geschrieben und verziert und an den Baum gehangen. „Dieses Jahr sind es 41 Kinder, die mitmachen. Sie sind zwischen einem und 17 Jahre alt“, sagt Mathias Lange. Die Wünsche richten sich nicht etwa an den Weihnachtsmann, sondern an Neustädter Bürger, Unternehmer und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die ihnen die Geschenke finanzieren wollen.

Jeder, der den Kindern einen Wunsch erfüllen will, hat die Wahl. Von Jonglierkegeln über Lego bis zu einem Gutschein für ein Schuhgeschäft ist alles dabei. Die Spender dürfen sich aussuchen, welchen Wunsch sie erfüllen wollen. Um die 20 Euro werden die Präsente kosten. Da ist zum Beispiel die 14-jährige Mia, die gerne tanzt und Musik hört. Das hat sie auf ihrer herzförmigen Karte vermerkt. Deshalb wünscht sie sich ein Radio mit USB-Anschluss. „Das kann auch gebraucht sein, Hauptsache es geht – schön laut!“ Und Jeen, sechs Jahre alt, hätte gerne einen Spieleteppich mit kleinen Rennautos.

„Einige der Kinder sind ganz professionell bei ihren Wunschzetteln vorgegangen“, berichtet Katrin Lange und muss schmunzeln, als sie erzählt, dass auf einige Karten sogar Ausschnitte aus Prospekten geklebt wurden und Bestellnummern für Kataloge mit angegeben wurden. „Aber immerhin haben es die Spender so leichter“, resümiert sie. Denn einige der Wünsche sind so speziell, dass man im Einzelhandel in Neustadt wohl nicht fündig werden wird und stattdessen im Internet suchen muss. Notfalls helfe das Ehepaar Lange mit aus. Das gilt auch für den unwahrscheinlichen Fall, dass am Ende Wunschzettel übrig bleiben. „In den letzten Jahren wurden alle Wünsche erfüllt und die meisten Zettel waren schon nach einer Woche vom Baum“, berichtet der Geschäftsführer. Deshalb steht in der Pro-Optik-Filiale auch ein Sparschwein für zusätzliche Geldspenden.

Diese werden dann, zusammen mit den Geschenken, an die Kinder in den Einrichtungen übergeben. Für das Ehepaar Lange ist das immer wieder ein besonderer Moment. „Einige der Kinder sind seit Anfang an mit dabei“, berichtet Katrin Lange. Vor allem für die, die über die Feiertage im Heim bleiben, sei die Aktion etwas Besonderes. Immerhin ist die Aktion anonym, das heißt, Schenker und Beschenkte haben lediglich über das Präsent Kontakt. Daran sehe man, sagt Mathias Lange, dass die Geschenke wirklich von Herzen kommen.

Geschenkepaten haben bis Mitte Dezember Zeit, sich in der Filiale auf dem Markt 8 in Neustadt zu melden.

