Neustadts Firmen kommen groß raus Über 70 Betriebe mischen bei der ersten Gewerbemesse mit. Ein Thema steht besonders im Fokus.

Neustadt veranstaltet eine Gewerbemesse. © Dirk Zschiedrich

Die Unternehmen, Händler und Vereine aus Neustadt bekommen eine neue Plattform. Bei der ersten Gewerbemesse, die am 18. März in der Neustadthalle veranstaltet wird, werden 73 Aussteller dabei sein. Sie stammen aus dem Gesundheitssektor, dem Banken- und Versicherungswesen. Ebenso sind große Wirtschaftsunternehmen, Handwerksbetriebe und Bildungsträger vertreten. Der Verein Gemeinsam für Neustadt, der die Messe organisiert, stellt dabei ein Thema besonders in den Mittelpunkt: Hochzeiten. Es werden spezielle Torten, Blumendekorationen und Schmuckstücke ausgestellt. Außerdem informiert die Stadtverwaltung darüber, wo Verliebte in Neustadt heiraten können.

Die Gewerbemesse soll den Unternehmen die Möglichkeit geben, sich einem breiten Publikum vorzustellen. Vor allem kleinere Betriebe sollen davon profitieren. Außerdem können sich die Aussteller miteinander vernetzen. (SZ/kat)

Gewerbemesse am 18. März, 10 bis 17 Uhr, in der Neustadthalle. Der Eintritt ist frei.

