Neustadthalle kämpft gegen Flaute Der gastronomische Bereich hat in der Jahresbilanz für ein Minus gesorgt. Obwohl generell mehr Gäste die Veranstaltungen besuchten.

Die Neustadthalle hat im vergangenen Jahr mehr Besucher angelockt. Allerdings nicht in das Restaurant „Schützenhaus“ und die „Kugelbar“. © Archivfoto: Dirk Zschiedrich

Neustadt. Sie ist das Aushängeschild der Stadt Neustadt. Doch im Moment macht das Haus eher schwere Zeiten durch: Die Neustadthalle hat mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Das geht aus der Jahresbilanz für 2015 hervor, die in der letzten Stadtratssitzung öffentlich gemacht wurde. Im vergangenen Jahr hat die städtische Tochtergesellschaft demnach ein Minus von fast 70 000 Euro gemacht. Für den Verlust verantwortlich ist ein einziger Geschäftsbereich der Neustadthalle: die Gastronomie mit der „Kugelbar“, dem „Schützenhaus“ und einem Cateringbetrieb.

Einen der Hauptgründe für diese Entwicklung sieht die Geschäftsführung in den Personalkosten. Obwohl die Umsatzerlöse gestiegen seien, konnten die erhöhten Ausgaben bei den Mitarbeitern damit nicht gedeckelt werden. Das hänge vor allem mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes Anfang 2015 zusammen. Dadurch seien die Personalkosten um über zehn Prozent angestiegen. Außerdem würden generell weniger Menschen gastronomische Dienstleistungen nutzen – sprich essen gehen. Das liege am anhaltenden Bevölkerungsrückgang. Außerdem gäbe es in und um Neustadt mehrere Restaurants, mit denen die Neustadthalle konkurrieren müsse.

Um aus der Misere wieder herauszukommen, hatte sich die Neustadthalle Ende 2015 professionelle Hilfe von außen geholt. Eine Unternehmensberatung schaute sich die Situation vor Ort, um Verbesserungsvorschläge für den Gastronomiebetrieb zu machen. Unter anderem wurde vorgeschlagen, die Öffnungszeiten einzuschränken. Das soll wiederum die Personalkosten senken. Die Neustadthalle hat nun einen Katalog an Schwerpunktaufgaben erarbeitet, der ab diesem Jahr umgesetzt werden soll. Nummer eins geht um die Stabilisierung des Gastronomiebereiches. Man wolle sich durch verträgliche Restaurantpreise, einen hohen Service und besonders freundliches Personal von der Konkurrenz abheben. Außerdem müsse das Personal geschult werden, um einen noch besseren Service bieten zu können. Eine neue beziehungsweise bessere Werbung im Umland gehört ebenfalls zu den Zielen, die sich die Neustadthalle gesetzt hat.

Für Udo Preusche, der die Neustadthalle seit September als neuer Geschäftsführer leitet, ist der Fokus klar. „Wir müssen den Gastrobereich stabilisieren“, sagt er. Das zu schaffen, sei jedoch eine riesige Herausforderung. „Denn der Arbeitsmarkt ist nahezu leer gefegt“, macht Preusche deutlich. Er suche dennoch weiter nach Personal, unter anderem per Stellenanzeige. Ob sich darauf passende Bewerber melden, müsse man abwarten. Das jetzige Team, zu dem insgesamt etwa 30 Personen gehören, arbeite extrem diszipliniert. „Die Mitarbeiter tun alles erdenkliche, damit die Gäste zufrieden sind“, sagt Udo Preusche.

Positive Neuigkeiten gibt es hingegen im Bereich Kultur und Tourismus. Beide Sparten haben im vergangenen Jahr Gewinne erwirtschaftet. Die Veranstaltungen in der Neustadthalle wurden von deutlich mehr Gästen besucht. 2014 waren es gut 21 000, ein Jahr später über 24 000. Auch der Tourismus kommt in der Jahresbilanz gut weg. Das Tourismus-Service-Zentrum ist regelmäßig auf Messen unterwegs, um Gäste in die Region und konkret nach Neustadt zu locken. Dieser Bereich hat ebenfalls einen Überschuss erwirtschaftet.

zur Startseite