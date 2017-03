Neustadthalle fällt als Wahllokal weg Das Kulturhaus ist keine Anlaufstelle für die Bundestagswahl. Grund ist eine Großveranstaltung.

Die Stadthalle Neustadt ist zum Wahltermin bereits gebucht. © Archiv: Dirk Zschiedrich

Zur Bundestagswahl am 24. September können Neustädter in der Neustadthalle ausnahmsweise keine Stimme abgeben. Das Wahllokal, das dort normalerweise eingerichtet ist, fällt weg. Der Grund ist eine Großveranstaltung. Vom 22. bis 24. September findet in der Neustadthalle das 16. Kinder- und Jugendtanzfest des Sächsischen Landesverbandes Tanz statt. Mehrere Hundert Teilnehmer werden dazu erwartet. Der Wahlraum wird deshalb in die Friedrich-Schiller-Oberschule verlegt. Das hat der Stadtrat beschlossen, indem die Wahlbezirke neu festgelegt wurden.

Eine weitere Änderung betrifft Krumhermsdorf. Einwohner konnten bei Wahlen bisher im Gemeindezentrum ihr Kreuzchen machen. Da der Nutzungsvertrag des Objektes zum Jahresende gekündigt wurde, wird im Feuerwehrgerätehaus ein Wahllokal eingerichtet. Betroffene Bürger werden im Wahlbenachrichtigungsbrief über die Änderungen informiert. (SZ/kat)

