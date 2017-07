Neustadt wird zur Sackgasse Autofahrer sind genervt: In den Sommerferien gibt es an vielen Ecken Baustellen.

Nicht nur auf der Louisenstraße sind gerade Bauleute beschäftigt. Vor allem im Ortsamt Neustadt gibt es in diesem Monat etliche Sperrungen wegen Sanierungen, Kanal- oder Leitungsbau. © Sven Ellger

Wo sonst Anwohner vor Lokalen sitzen, bahnen sich derzeit Bagger und Planierraupen ihren Weg. Derzeit sind Autofahrer beim Weg durch die Neustadt besonders genervt. Denn die Stadt nutzt die Ferien, um an vielen Ecken zu bauen.

Martin-Luther- und Pulsnitzer Straße werden komplett umgestaltet

An diesem Mittwoch rückten nach langem Warten die Bauleute an der Martin-Luther- und der Pulsnitzer Straße an. Die Straßenzüge werden komplett umgestaltet: Neue Gehwege, glatter Asphalt und neue Laternen sind nur einige der Arbeiten, die in der Äußeren Neustadt stattfinden. Bereits 2008 hatte es eine Bürgerbeteiligung zur geplanten Sanierung gegeben. Einige der Anregungen konnten aufgenommen werden. Für eine bessere Straße müssen Autofahrer nun aber einige Monate Umwege in Kauf nehmen. Erst Ende Januar kommenden Jahres soll die Umgestaltung abgeschlossen sein. Gebaut wird in vier Abschnitten. Zunächst ist deshalb der südliche Abschnitt der Martin-Luther-Straße bis zum 11. September gesperrt, danach wird am südlichen Ende der Pulsnitzer Straße gebaut. Über eine Million Euro investiert allein das Straßenbauamt, zudem verlegen die Stadtwerke Drewag sowie die Telekom und die Stadtentwässerung Leitungen.

Nur ein kleiner Teil der Louisenstraße ist noch befahrbar

Stadtwerke und -entwässerung sind auch an der Baustelle auf der Louisenstraße beteiligt. Die wird derzeit im Abschnitt zwischen Prießnitz- und Kamenzer Straße saniert. Die Arbeiten haben bereits Mitte Juni begonnen. Bisher wurde der Asphalt abgefräst, die Stadtentwässerung hat fünf Hausanschlüsse repariert. Derzeit verlegt die Drewag eine neue Trinkwasserleitung, bis es Mitte September die neue Straßendecke gibt. Investiert werden 255 000 Euro. Bis Ende September ist die Fahrbahn zwischen Prießnitz- und Kamenzer Straße gesperrt. Auch auf dem Abschnitt bis zur Görlitzer Straße sowie in der Kamenzer Straße kann es zu Behinderungen kommen. Außerdem ist die Talstraße und ein Teil der Pulsnitzer Straße voll gesperrt. Wegen anderer Arbeiten wird es auch zwischen Königsbrücker und Alaunstraße eng. Die Louisenstraße sollte also gemieden werden.

Stadtwerke und -entwässerung machen Hechtviertel zur Großbaustelle

Ein weiteres großes Projekt hat die Stadtentwässerung derzeit im Hechtviertel. So werden auf der Conrad- und Rudolfstraße Mischwasserkanäle ausgetauscht, ein neuer Stauraumkanal sowie ein Pumpwerk an der Kreuzung der beiden Straßen gebaut. So sollen künftig Überschwemmungen bei Starkregen vermieden werden.

Auch die Stadtwerke Drewag sind in dem Gebiet aktiv. Auf der Lößnitz- und der Friedensstraße werden neue Fernwärme- und Stromleitungen verlegt. Eine Trinkwasserleitung muss verschoben werden. Denn das Areal zwischen Lößnitz- und Friedensstraße, auf dem früher ein Fuhrpark der Drewag untergebracht war, wird in den kommenden Jahren bebaut. Neben Wohnungen entstehen dort auch eine Schule und eine Kletterhalle.

Wegen der Arbeiten von Stadtentwässerung und Drewag ist die Friedensstraße bis Ende August voll gesperrt, auf der Conradstraße gibt es zwischen Rudolf- und Helgolandstraße kein Durchkommen mehr.

Stadtentwässerung sorgt mit Rohr in der Elbe für eine saubere Prießnitz

Eine Großbaustelle am Johannstädter Elbufer schlägt ihre Wellen bis in die Neustadt: Die Stadtentwässerung verlegt dort seit August 2016 ein Rohr unter der Elbe. Der sogenannte Düker soll verhindern, dass sich bei Starkregen Ab- und Niederschlagswasser vermischen und in die Prießnitz gelangen. Künftig fließt das Abwasser durch den 160 Meter langen Düker. So steht dem sommerlichen Planschvergnügen in dem Neustadtfluss nichts mehr im Wege. Der Großteil der komplizierten Arbeiten ist zwar abgeschlossen. Trotzdem kommt es noch bis Jahresende zu Einschränkungen auf Teilen der Prießnitz-, Bautzner und Radeberger Straße. Zudem ist ein kleiner Teil der Fortstraße gesperrt.

Zahlreiche kleinere Baustellen führen zu weiteren Einschränkungen

Neben den Großprojekten von Stadt, Drewag und Stadtentwässerung führen auch diverse kleinere Baustellen zu Einschränkungen im Ortsamt. So ist beispielsweise die Böhmische Straße zwischen Alaun- und Rothenburger Straße voll gesperrt, weil dort eine Wohnhausbaustelle eingerichtet werden muss. In der Inneren Neustadt kommt es rund um die Weintraubenstraße zu Einschränkungen, in der Äußeren Neustadt wird es unter anderem auf der Katharinen- und um die Frühlingsstraße eng.

Eine Übersicht über Sperrungen gibt es hier.

