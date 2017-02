Neustadt wird nicht an den Steuern drehen Das größte und wichtigste Bauprojekt – die Sanierung der August-Bebel-Straße – kann in Angriff genommen werden.

Die Stadt kann seine Bauprojekte für dieses Jahr planen. Die Stadträte haben in der jüngsten Sitzung den Doppelhaushalt für 2017 und 2018 verabschiedet – und zwar einstimmig. Etwa 20 Millionen Euro wird die Kommune demnach in jedem einzelnen Jahr investieren können. Zu den größten und wichtigsten Bauprojekten gehört die Sanierung der August-Bebel-Straße in Neustadt. Die Kopfsteinpflasterpiste soll grundhaft ausgebaut werden. Außerdem steht die Sanierung der Oberstraße auf dem Programm. Beide Maßnahmen werden zusammen an die 600 000 Euro kosten, ein Drittel verschlingt die Oberstraße.

Um die Investitionen finanzieren zu können, muss die Kommune auch in diesem Jahr keine zusätzlichen Kredite aufnehmen. Auch an den Steuern wird nicht gedreht. Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer sollen stabil bleiben, kündigte Kämmerer Sandro Elstner an. Er geht davon aus, dass bis voraussichtlich 2021 keine Steuererhöhungen ins Haus stehen werden. (SZ/kat)

