Neustadt will mit Gratis-Parken werben Die Stadt ist kraftfahrerfreundlich und will das noch besser publik machen.

In der Innenstadt reicht tagsüber eine Parkscheibe.

Die Stadt Neustadt gehört zu einer der wenigen Kommunen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, in der Besucher kostenlos parken können. In der Innenstadt rund um den Marktplatz muss in der Zeit zwischen 8 Uhr und 18 Uhr lediglich eine Parkscheibe ins Auto gelegt werden. Dann können Kraftfahrer ihren Wagen eine Stunde lang gratis stehen lassen.

Dass in Neustadt kostenlos geparkt werden kann, dieses Alleinstellungsmerkmal will die Kommune nun noch stärker nach außen tragen. Das teilte Bürgermeister Peter Mühle (NfN) in der letzten Stadtratssitzung mit. Er reagierte damit auf eine Frage von Stadtrat Matthias Mews (CDU). Er sprach das Thema an. Ihm fiel auf, dass entlang der Wilhelm-Kaulisch-Straße, der Einflugschneise von Neustadt, nirgends ein Schild mit dem Hinweis auf kostenloses Parken zu finden ist. Mews regte deshalb an, solche Schilder aufzustellen. Ratschef Mühle hat dieses Thema bereits auf der Agenda. „Wir wollen das schnellstmöglich angehen“, kündigte er an. Er will in einer der nächsten Sitzungen einen entsprechenden Beschluss auf die Tagesordnung holen. Mühle hätte bereits vorgefühlt und sogar Fördermöglichkeiten für die „Werbeschilder“ entdeckt. Das Projekt soll nun in den Haushaltsplan für 2018 eingeordnet werden. (SZ/kat)

zur Startseite