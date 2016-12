Neustadt wartet auf Baugenehmigung An der Dresdner Straße könnte ein Einkaufsmarkt entstehen. Die letzte Hürde ist allerdings noch nicht genommen.

Neustadt. In der Diskussion um ein mögliches neues Einkaufszentrum an der Dresdner Straße in Neustadt hängt das Projekt weiter in der Warteschleife. Eine Anfrage bei der Stadt ergab, dass der geänderte Flächennutzungsplan noch nicht vom Landratsamt abgenickt wurde. Der Stadtrat hatte diesen bereits vor Monaten für das Areal gegenüber der Spitzweg-Apotheke beschlossen. Im Februar wurden die Unterlagen dann an die Verantwortlichen weitergeleitet.

Die höhere Instanz muss die Änderungen noch genehmigen. Das sei laut Bauamtsleiter Michael Schmidt bislang noch nicht geschehen. „Wir erwarten die Genehmigung aber noch für dieses Jahr“, machte Schmidt deutlich. Erst wenn diese Hürde genommen ist, kann über einen konkreten Bebauungsplan diskutiert werden. Dieser muss erstellt und öffentlich ausgelegt werden. Dann entscheidet der Stadtrat in Neustadt, ob er den B-Plan genehmigt oder nicht. Ein Ausgang ist also weiter offen. Ein Investor will an der Dresdner Straße einen neuen Lebensmittelmarkt samt Fachmarkt bauen. Bei dem zweiten Geschäft soll es sich um eine Drogerie handeln.

Das Gebiet rund um die ehemalige Kläranlage an der Dresdner Straße war bislang als Grünfläche im Flächennutzungsplan eingetragen. Es soll künftig als „Sondergebiet Handel“ ausgewiesen werden. Das ist die Voraussetzung dafür, dass auf dem Grundstück ein Supermarkt gebaut werden kann. Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (NfN) betonte in diesem Zusammenhang, dass die Kommune alles dafür tue, das die Lebensmittelversorgung im Wohngebiet an der Maxim-Gorki-Straße erhalten bleibe. Denn im Zuge des geplanten Supermarkt-Neubaus wurde darüber spekuliert, dass sich der Rewe-Konzern an dem Standort niederlassen will. Dieser betreibt im Wohngebiet einen Markt. Einwohner befürchten, dass Rewe diesen schließen könnte. Im Wohngebiet gäbe es dann eine Versorgungslücke.

