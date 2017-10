Neustadt sucht Azubis Zwei Stellen sind nächstes Jahr zu besetzen. Bewerben muss man sich schon jetzt.

Straßenwärter werden auch im Winterdienst eingesetzt. © dpa

Noch bis Ende des Monats hofft die Stadt Neustadt auf viele Bewerbungen für zwei offene Azubi-Stellen. Gesucht werden ein Verwaltungsfachangestellter und ein Straßenwärter, die nächstes Jahr ihre Lehre beginnen könnten.

Auf die Position des Verwaltungsfachangestellten in der Fachrichtung Kommunalverwaltung können sich junge Leute mit einem Realschulabschluss bewerben. Die duale Ausbildung dauert drei Jahre und beschränkt sich nicht nur auf die Stadtverwaltung in Neustadt. Der Azubi besucht auch die Berufsschule in Freital. Außerdem findet dienstbegleitender Unterricht im Studieninstitut in Dresden statt. Für einzelne Elemente der Ausbildung geht es zudem ins Landratsamt nach Pirna.

Die zweite zu besetzende Stelle, die des Straßenwärters, startet am 1. September 2018 und ist ebenfalls auf drei Jahre ausgelegt. Der oder die Bewerberin müssen bis dahin die Realschule abgeschlossen haben. In der Ausbildung besucht der Lehrling die Berufsschule und das Ausbildungszentrum des Landkreises in Zwickau.

Für beide Stellen nimmt die Stadtverwaltung Bewerbungen bis Dienstag, den 31. Oktober an. (SZ)

Bewerbungen an: Stadtverwaltung Neustadt, Sachgebiet Personalwesen, Markt 1, 01844 Neustadt in Sachsen

Im Netz hier

zur Startseite