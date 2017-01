Neustadt startet Malwettbewerb Zum 20. Geburtstag des Stadtmuseums im März können Kinder etwas gewinnen. Sie brauchen nur Papier und Farbe.

Zurzeit stellt Erika Hofmann ihre Werke im Stadtmuseum aus. Doch auch die kleinen Künstler sind gefragt.

Das Stadtmuseum in Neustadt feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag. Anfang März wird auf das 20-jährige Jubiläum angestoßen. Vom 16. bis 19. März ist dazu ein Festwochenende geplant. Am konkreten Programm tüftelt die Kommune in Zusammenarbeit mit dem Museum noch. Fest steht bereits, dass der Autor Peter Brunnert am Sonnabend, dem 18. März, eine Lesung veranstalten wird. Zum Abschluss am Sonntag ist zudem ein Familientag mit einer Puppentheatervorführung von „Lutz Männel“ geplant. Um das Museum gebührend zu feiern, hat die Stadt Neustadt zudem einen Malwettbewerb ausgerufen. Der richtet sich an alle Kinder zwischen sechs und elf Jahren. Sie sollen passend zum Anlass einen Geburtstagskuchen malen. Die Bilder können bis zum 8. März an das Museum geschickt werden. Es winken Gewinne. Die Kunstwerke sollen am Festwochenende auch ausgestellt werden.

Kontakt: Stadtmuseum Neustadt, Malzgasse 7, 01844 Neustadt. Auf die Bilder bitte den Namen, das Alter und die Adresse notieren.

