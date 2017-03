Neustadt saniert Straßen Die holprige August-Bebel-Straße wird ab Mai saniert. Für Autofahrer bedeutet das Behinderungen.

Autofahrer in Neustadt müssen sich ab Mai auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Der Grund sind Straßenbauarbeiten entlang der August-Bebel-Straße. Die Kommune will die holprige Kopfsteinpflasterpiste sanieren. Voraussichtlich am 8. Mai soll das Großbauprojekt starten. Bis Ende Oktober soll die Trasse grundhaft ausgebaut werden. Dafür sind drei Bauabschnitte vorgesehen. Die Arbeiten beginnen in Höhe der Spitzweg-Apotheke an der Einmündung zur Dresdner Straße. Für die Kunden und die Patienten der angrenzenden Arztpraxen soll es laut Stadtverwaltung nur wenige Beeinträchtigungen geben. Mit den Anliegern ist deshalb schon der Ablaufplan besprochen worden. In die Sanierung werden rund 613 000 Euro investiert. Es ist damit einer der größten Posten im aktuellen Haushaltsplan von Neustadt. Die Bauarbeiten an der August-Bebel-Straße werden derzeit öffentlich ausgeschrieben. Noch diese Woche wird der Zuschlag vergeben.

Parallel zur August-Bebel-Straße wird in Neustadt dieses Jahr eine zweite Straße saniert, die Oberstraße. Die Bauarbeiten am letzten Teilstück sollen am 15. Mai beginnen. Laut Ablaufplan sollen sie bis Anfang September laufen. Die Ausschreibung dafür läuft ebenfalls. In der kommenden Woche sollen die entsprechenden Leistungen vergeben werden. (SZ/kat)

