Neustadt packt Päckchen für arme Kinder Zum 18. Mal will die Kirchgemeinde bei der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ mitmachen. Die Pakete gehen vor allem nach Osteuropa.

In die Pakete kommen Spielsachen, aber auch nützliche Dinge wie Stifte und Hygieneprodukte. © Andreas Weihs

Die Kirchgemeinde Neustadt will sich dieses Jahr erneut an der Hilfsaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligen. In der Vorweihnachtszeit werden im Pfarrhaus Päckchen in Schuhkartongröße gesammelt, die den ärmsten Kindern und Familien in der Welt überreicht werden.

Vor allem Spielsachen, warme Kleidung und neuwertige Kuscheltiere, aber auch Süßigkeiten, Hygieneartikel, Stifte, Malbücher und Zettelblöcke sollen verschenkt werden. Die Aktion läuft normalerweise bis Mitte November. Dann gehen die Pakete auf große Reise, vor allem in Länder nach Osteuropa. Im letzten Jahr wurden in Neustadt 668 Hilfspakete gesammelt. Die Kirchgemeinde unterstützt das Projekt inzwischen zum 18. Mal. (SZ/kat)

