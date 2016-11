Neustadt lernt nähen

Kreative aufgepasst: In Neustadt wird ein neuer Nähtreff ins Leben gerufen. Die Idee dazu hatte Anett Kade. Die zweifache Mutter entwirft und schneidert seit fünf Jahren am heimischen Esstisch Kindermode. Jetzt will sie ihr Wissen an andere Interessierte weitergeben. Der Nähtreff findet am Sonnabend, 12. November, ab 19 Uhr, im Schulungsraum der Neustädter Feuerwehr statt.

„Es kann jeder kommen – ob blutiger Anfänger oder Profi“, sagt Anett Kade. An dem Abend sollen Erfahrungen und Stoffe ausgetauscht und neue Schnitte ausprobiert werden. Außerdem geht es darum, Kniffe und Tricks rund ums Nähen gezeigt zu bekommen. „Es kann sich jeder sein eigenes Nähprojekt mitbringen. Ob Mütze oder Hose, wir werden es an dem Abend fertig nähen“, verspricht Anett Kade. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Der Nähtreff soll wiederholt werden. Ein neuer Termin steht aber noch nicht fest. Anmeldungen unter 0162 2831668 oder per E-Mail an: Nisunny1@aol.com. (SZ/kat)

