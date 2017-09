Neustadt-Kümmerin stellt sich vor Im Ortsbeirat wird am Montag das Geheimnis um die Personalie gelüftet. Dann werden Pläne für eine sichere Neustadt vorgestellt.

Lange haben die Anwohner darauf gewartet: Am Montagabend wird nun das Geheimnis um die sogenannte Neustadt-Kümmerin gelüftet. Dass die neue Stelle in der Stadtverwaltung mit einer Frau besetzt worden ist, steht schon seit Längerem fest. Wer sich gegen 22 Mitbewerber durchgesetzt hat, ist hingegen noch unklar. Doch in der kommenden Sitzung des Ortsbeirates stellt die Neustadt-Kümmerin sich vor.

Gleichzeitig ist es der erste Arbeitstag der Unbekannten. Die Stelle wurde wegen des wachsenden Unsicherheitsgefühls im Viertel geschaffen. Die Idee kam bei einer Bürgerversammlung auf und wurde vom Stadtrat bestätigt. Die Neustadt-Kümmerin soll als Ansprechpartnerin bereitstehen. Außerdem ist es ihre Aufgabe, kriminalpräventive Aktionen und Projekte zu planen. Ihr Arbeitsplatz wird zunächst im Neustädter Ortsamt auf der Hoyerswerdaer Straße sein. Allerdings wird derzeit auch ein Container auf der Louisenstraße – ehemals „Lenins Kulturpalast“ – zum Kontaktbüro umgebaut. Der soll auch von Streetworkern, Bürgerpolizisten und den Mitgliedern des Scheune-Vereins genutzt werden.

Ein Vertreter des Vereins stellt am Montagabend ebenfalls seinen Beitrag für eine sichere Neustadt vor. So wird der Vorplatz-Beauftragte Olaf Hornuf das Konzept für das umgestaltete Areal vor dem Kulturzentrum präsentieren. Das wird erst seit Anfang Juni vom Scheune-Verein betrieben. Vorangegangen waren Diskussionen mit der Stadtverwaltung um das Konzept. Während verhandelt wurde, häuften sich auf dem Vorplatz die Straftaten. Mittlerweile haben zahlreiche Aktionen stattgefunden, um die Fläche positiv zu beleben. Künftige Pläne stellt Hornuf ab 17.30 Uhr im Ortsamt auf der Hoyerswerdaer Straße 3 vor. Dann geht es auch um die Sanierung der Neustädter Rettungswache auf der Louisenstraße und um Baumpflanzungen in den Jahren 2017 und 2018.

