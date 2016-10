Neustadt ist Gastgeber für Städte- und Gemeindetag Etwa 350 Bürgermeister aus ganz Sachsen treffen sich an diesem Mittwoch in der Neustadthalle. Auch Stanislaw Tillich ist dabei.

Ganz Sachsen schaut an diesem Mittwoch nach Neustadt. Die Kommune ist der Gastgeber des Sächsischen Städte- und Gemeindetages. Alle zwei Jahre treffen sich die Mitglieder des kommunalen Spitzenverbandes der Städte und Gemeinden im Freistaat, um Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig zu stärken. Neustadt hatte sich für die Ausrichtung 2016 beworben und den Zuschlag bekommen.

Bereits am Dienstag fand die Sitzung des Präsidiums statt. An diesem Mittwoch folgt die öffentliche Mitgliederversammlung. „Etwa 350 Bürgermeister aus ganz Sachsen nehmen daran teil“, sagt Neustadts Ratschef Peter Mühle (NfN). Die Tagung beginnt am Vormittag in der Neustadthalle. Das lockt auch Politprominenz an. Neben Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) wird Bundestagsabgeordneter Wolfgang Bosbach (CDU) zu Gast sein. Er wird zum Thema „Worauf es jetzt ankommt: Was erwartet Deutschland von der Politik?“ sprechen.

Parkplätze werden gesperrt

Auf das Großereignis haben sich die Kommune und das Team der Neustadthalle lange vorbereitet. Damit die Besucher Platz finden, wird ein Teil des Parkplatzes vor dem Mariba-Freizeitbad ab Dienstagabend abgesperrt. Auch die Parkplätze vor dem Parkhotel sind für diesen Zweck reserviert.

In Sachsen gibt es aktuell 429 Kommunen, davon sind 420 Mitglied im Sächsischen Städte- und Gemeindetag. Dieser fördert die Rechte und Interessen der Städte und Gemeinden und vertritt sie gegenüber der Landesregierung, dem Landtag sowie zahlreichen anderen Landesorganisationen. Der Verband berät seine Mitglieder, vermittelt ihnen Informationen und pflegt deren Erfahrungsaustausch.

Die letzte Mitgliederversammlung des Sächsischen Städte- und Gemeindetages fand 2014 in der Stadthalle Chemnitz statt. Damals war der Entwurf des Koalitionsvertrages zwischen CDU und SPD für die nächste Legislaturperiode des Sächsischen Landtages das prägende Thema.

