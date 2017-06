Neustadt hat seine Oase wieder Zum 22. Mal wird das Kinderfest gefeiert. Doch diesmal gibt es noch einen weiteren Grund. Und der ist 103 Jahre älter.

Wenn sich die Kinder freuen, sind auch die Erwachsenen zufrieden: Lucie, Marja und Kristin (v.l.) besuchten am Sonnabend das Fest am und im Arthur-Richter-Park. Die Schwäne Fritz und Trudy sind die Lieblinge der Kinder. © Dirk Zschiedrich

Hüpfburg, Eis und Luftballon – und die Welt ist für Lucie und Marja in Ordnung. Das ist ein Fest nach ihrem Geschmack. Mit ihren Müttern entdecken sie am Sonnabendnachmittag das Gelände um die Neustadthalle und den dahinter liegenden Arthur-Richter-Park.

Die meisten Kinder interessiert der Park nicht so sehr, außer die vielfältigen Aktivitäten. Manchen Älteren ist der Trubel am Sonnabend zu viel und zu laut. Ein kleines Mädchen wundert sich beim „Ännchen von Tharau“ des Polenztaler Heimatchores, was das denn für ein Lied ist. Zwei ältere Frauen schieben ihre Rollatoren durchs Gemenge und wollen lieber in der Woche wieder kommen, wenn Ruhe ist. Eine andere Frau schwärmt: „Ganz fantastisch und wunderbar, die Wege und alles.“ Nur die Fontäne sei „äußerst selten“ an und sie habe noch nicht herausbekommen wann und nach welchem Prinzip. Doch in einem ist sie sich sicher: Die Fontäne ist höher als vorher.

Vorher, das ist bis zum Geburtstagsgeschenk. Die Stadt Neustadt hat den Park nämlich zu seinem 125. Bestehen auf Vordermann gebracht. Wege, Brücken, Wiesen, Bepflanzungen – alles das ergibt jetzt ein Gesamtbild, das erfreut. Der Park hinter der Neustadthalle ist eine Oase, ein Platz zum Verweilen. Familie Lißner hat sich auf eine Wiese gesetzt und pflückt Gänseblümchen. Enten füttern ist die Lieblingsbeschäftigung des Sohnes. „Vielleicht klappt das bei Schwänen wieder mal mit dem Nachwuchs“, sagt die Mutter.

Inoffizieller Parkwächter

Der Park hat viele Bänke, die zum Ausruhen und Alleinsein zu zweit einladen. Am Sonnabend zum großen Kinderfest ist nicht viel Ruhe, jedenfalls nicht im Kernbereich. Basteln, Sporteln, Essen, Trinken, Zuhören, Schauen – Neustadt und seine Vereine wissen, wie man feiert. Das Kinderfest findet immerhin zum 22. Mal statt. Dass es eigentlich auch als Geburtstags- und Wiedereröffnungsfest des Parkes gedacht ist, geht fast ein bisschen unter. Doch der Park bleibt ja, wenn das Fest wieder vorbei ist. Er hat für alle etwas – unter anderem auch ein Netz für Volley- oder einfaches Ballspielen.

Peter Furkert kennt den Park von allen Seiten, zu allen Tages-, Nacht- und Jahreszeiten, ruhig und betriebsam, und hat ihn manchmal sogar ganz allein für sich: Er wohnt direkt am Park und ist der inoffizielle Parkwächter. So würden ihn die Neustädter nennen, sagt er. Als die großen Steine für die neue Einfassung des Teiches angeliefert wurden, wackelten bei ihm die Kaffeetassen. Viele beneiden ihn um sein Haus am Park. Furkert wünscht sich nun, da der Park wieder so schön ist, dass die Stadt auch ein Auge darauf hat, dass es so bleibt. Er selbst werde sich nicht mehr mit Störenfrieden anlegen, seitdem die ihm drohten, die Fenster einzuschlagen.

Der Luftballon von Marja nutzt einen Moment der Unaufmerksamkeit und macht sich davon in den Neustädter Himmel. Nun ist die Welt gar nicht mehr in Ordnung. Aber es gibt ja Nachschub …

