Gut zu wissen Neustadt hält die Hand auf Fast 1,5 Millionen Euro Fördergeld kann die Kommune verbauen. Davon profitieren vor allem die jüngsten Neustädter.

Vier Männer schlagen eine Brücke: Bundestagsabgeordneter Klaus Brähmig (CDU), Umweltstaatssekretär Herbert Wolff (v.l.) und Landtagsabgeordneter Jens Michel (CDU, re.) überreichen Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (NfN) Fördergelder aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“. Das kommt vor allem Schulen und Kitas zugute. © Dirk Zschiedrich

Solche Termine wünscht sich Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (NfN) öfter: Händeschütteln, Lächeln, Geld entgegennehmen. Das konnte Mühle nun dank eines Besuchs von Staatssekretär Herbert Wolff vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft. Er überreichte dem Ratschef drei Fördermittelbescheide in Höhe von mehr als einer halben Million Euro. Das Geld wird in drei Objekte gesteckt, in denen Bauarbeiten anstehen: die Turnhalle in Niederottendorf, die Evangelische Grundschule in Langburkersdorf und das Neustädter Rathaus. Das Geld stammt aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“, das Bund und Land gestartet haben, um maßgeblich in die Sanierung von Schulen zu investieren. Es ist zudem das größte Investitionsprogramm in der Infrastruktur, das der Sächsische Landtag seit 1990 aufgelegt hat. Insgesamt 800 Millionen Euro werden auf die Städte und Gemeinden im Freistaat verteilt.

Wo in Neustadt investiert wird zurück 1 von 9 weiter Projekt 1: Schulsporthalle in Niederottendorf wird modernisiert Es ist das mit Abstand kostenintensivste Bauprojekt, das Neustadt in den kommenden Wochen bevorsteht. Die Schulturnhalle in Niederottendorf wird energetisch saniert. In zwei Abschnitten soll die Mehrzweckhalle modernisiert werden. Erst werden Dach und Fassade erneuert, danach folgt die Sanierung im Innern samt neuer Haustechnik. Los geht es am 20. Februar, dann sollen die ersten Baugerüste aufgestellt werden. Die Halle kann während der Sanierung von der Oberottendorfer Grundschule oder Vereinen nicht genutzt werden. Sie müssen auf andere Hallen ausweichen. Die Sportgeräte, die vor allem von den Grundschülern genutzt werden, wurden schon ausgeräumt. Die Bauarbeiten sollen Anfang August beendet sein, wenn das neue Schuljahr beginnt. Das ist das Zeil der Kommune. Die Baukosten liegen bei rund 690000Euro. Der Bund und das Land Sachsen finanzieren die Sanierung mit gut 155000 Euro und fast 295000 Euro mit. Projekt 2: Fassade der Oberschule in Neustadt wird energetisch saniert Im nächsten Jahr wird die Friedrich-Schiller-Oberschule zur Baustelle. Es ist geplant, die Fassade zu sanieren – und zwar energetisch. Konkret geht es um den Schulanbau, der in den Neunzigerjahren errichtet wurde. Damals wurden baulich einige Fehler gemacht. Diese sollen mit der Sanierung ausgemerzt werden. Das Projekt wird an die 155000 Euro verschlingen. Der Bund beteiligt sich daran und übernimmt etwa 116000 Euro. Projekt 3: Neuer Zaun um die Kita in Neustadt In der Kita „Knirpsenland“ am Rugiswalder Weg in Neustadt wird in die Sicherheit investiert. Für rund 75000 Euro soll beispielsweise die Sicherheitsbeleuchtung im Treppenhaus erneuert werden. Der Hauptteil der Bauarbeiten betrifft allerdings das Außengelände. Es wird zwischen Mai und August dieses Jahres mit einem neuen Zaun eingefriedet. Die Kosten werden durch gut 56000 Euro des Freistaates mitfinanziert. Projekt 4: Neuer Krippenspielbereich für die Kita in Polenz Mehr Spielspaß im Außengelände der Kita „Sonnenland“ in Polenz: Die Krippenkinder bekommen in diesem Sommer neue Spielgeräte, auf denen sie toben können. Das Außengelände wird zwischen Mai und Juni verbessert. Dafür sind insgesamt 30000 Euro veranschlagt, knapp 23000 Euro werden durch Fördermittel gestellt. Projekt 5: Neue Sanitäranlagen für die Kita in Langburkersdorf In der Kita „Unterm Himmelszelt“ werden die Sanitäranlagen im Erdgeschoss, die von der Krippe genutzt werden, komplett erneuert. Auch das Treppenhaus soll modernisiert werden mit neuer Farbe, einem neuen Gelände und neuem Treppenbelag. Zwischen Juli und Oktober dieses Jahres ist das geplant. Der Zeitpunkt wurde bewusst gewählt, weil im Sommer die künftigen Erstklässler die Kita bereits verlassen haben und die Einrichtung damit weniger stark belegt ist. Investiert werden sollen insgesamt 85000 Euro, wovon knapp 64000 über Fördergeld gedeckelt werden. Projekt 6: Neues Außengelände für die Grundschule in Langburkersdorf Die Kinder der Evangelischen Grundschule in Langburkersdorf können sich auf ein neues Außengelände freuen. Es sollen zusätzliche Spielangebote, darunter ein Kletterspielplatz, geschaffen werden. Außerdem wird auf dem Schulhof gebaut, um die Oberflächenentwässerung zu verbessern. Denn bei starkem Regen steht auf dem Platz regelmäßig das Wasser. Für den Bau im Sommer 2018 sind ungefähr 190000 Euro veranschlagt, davon stammen rund 142000 vom Freistaat. Projekt 7: Neue Technik fürs Neustädter Rathaus Die Technik im Neustädter Rathaus wird dieses Jahr auf den Kopf gestellt. Für rund 282000Euro werden die Brand- und Einbruchmeldeanlage sowie die Telefonanlage erneuert. Auch das Heizungssystem wird ausgetauscht. Der Freistaat unterstützt das Projekt mit fast 100000 Euro. Die Umsetzung ist im kommenden Jahr geplant. Projekt 8: Neue Heizung für die Turnhalle in Polenz Damit es in der Turnhalle in Polenz zu jeder Jahreszeit angenehm warm ist, bekommt das Objekt eine neue Gasheizung, allerdings erst 2018. Rund 28000 Euro wird diese kosten. Davon werden 21000 Euro über Fördermittel finanziert. Projekt 9: Neue Fassade am Gemeindezentrum in Rückersdorf Es ist ein langersehnter Wunsch der Rückersdorfer – und er geht dieses Jahr in Erfüllung. Die Fassade am Gemeindezentrum wird erneuert. Für den Umbau sind etwa 45000 Euro veranschlagt, wovon knapp 34000 Fördergelder darstellen. Zwischen Mai und Juli sollen die Bauarbeiten laufen. Auf die Nutzung hat das keinen Einfluss.

Auch Neustadt profitiert von dem Geldsegen. Die Kommune hatte – einschließlich der drei oben genannten Projekte – insgesamt zehn Fördermittelanträge gestellt, die neun Objekte betreffen. Alle wurden bewilligt. Deshalb kann Neustadt nun insgesamt fast 1,5 Millionen Euro investieren, wovon drei Viertel über das Förderprogramm gedeckt werden. Der Rest sind Eigenmittel. Vor allem die jüngsten Einwohner werden das in den kommenden zwei Jahren zu spüren bekommen. Denn vor allem für Kitas und Schulen ist das Fördergeld gedacht.

zur Startseite