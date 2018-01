Neustadt geht der Nachwuchs aus Die Bedarfsplanung für Kita, Hort und Krippe zeigt, dass dieses Jahr fast überall Plätze frei bleiben.

Neustadt. Die Zahl der Kinder, die in Neustadt in der Krippe, im Kindergarten und im Hort betreut werden, ist deutlich geringer als die Zahl der vorhandenen Plätze. Das zeigt die Bedarfsplanung der Betreuungseinrichtungen, die Bürgermeister Peter Mühle (NfN) im letzten Stadtrat vorstellte. Grundlage für die Berechnung ist der Nachwuchs, der zwischen den Jahren 2006 und 2017 zur Welt kam. In fast allen Kitas und Horten bleiben demnach im Schuljahr 2018/19 Plätze ungenutzt – trotz Zuzug durch Asylbewerber und Kinder aus anderen Kommunen, die in Neustadt betreut werden. Hier die wichtigsten Fakten zusammengefasst:

Geburtenzahlen sind rückläufig





Wurden im Jahr 2013 noch mehr als 100 Babys in Neustadt geboren, sind es im Jahr 2017 nur noch etwas mehr als 80 gewesen. Dieser Abwärtstrend sei in der Stadt seit drei Jahren zu beobachten, sagte der Bürgermeister. Und er werde auch in Zukunft so weitergehen. Trotzdem lässt sich ein leichter Anstieg bei den zu betreuenden Kindern verzeichnen: Insgesamt 889 Plätze werden in Kita, Krippe und Hort dieses Jahr benötigt. Bei der letzten Bedarfsplanung vor drei Jahren waren es nur 877 Plätze.

Weniger Jüngere, mehr Ältere





Das Geburtentief der letzten drei Jahre hat natürlich Auswirkungen auf die Zahl der Betreuungsplätze in der Krippe. Dort werden in diesem Jahr 134 Babys und Kleinkinder aufgenommen. Vor drei Jahren waren es noch zehn mehr. Dementsprechend bleiben Plätze ungenutzt, nämlich 25 Stück. Statistisch gesehen besucht jedes zweite Neugeborene in Neustadt die Kinderkrippe.

Im Kindergarten und im Hort hingegen werden mehr Kinder betreut werden als noch drei Jahre zuvor. In der Kita sind es 356 und im Hort 399. Bei der letzten Bedarfsplanung lagen die Zahlen noch bei 347 und 386. Trotz des Anstiegs bleiben Betreuungsplätze frei, fast 40 beispielsweise im Hort. Die einzige Einrichtung, die vollständig ausgebucht ist, ist die Kita Pfiffikus. Die Größe des Neubaus wurde auf Grundlage der aktuellen, rückläufigen Geburtenzahlen entworfen.

Übrigens nutzen fast alle Eltern in Neustadt und den Ortsteilen die Angebote der Betreuung in Kita und Hort: 97 bzw. 95 Prozent aller wohnhaften Kinder werden dorthin geschickt.

Fremdkinder besetzen freie Plätze





In den Einrichtungen in Neustadt wird auch der Nachwuchs aus anderen Städten wie Sebnitz, Stolpen, Neukirch und Bischofswerda betreut. Oft handelt es sich um Kinder, deren Eltern in Neustadt arbeiten. Oder, wie beim Hort, um Kinder, die eine Schule in Neustadt besuchen und in einer anderen Gemeinde wohnen. Das betrifft hier 41 Plätze.

