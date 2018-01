Neustadt feiert sich durchs Jahr Der Veranstaltungskalender für die kommenden Monate verspricht mehrere Höhepunkte in allen Ortsteilen.

Zum Dorffest in Krumhermsdorf gehört traditionell die Kutschenrundfahrt dazu. Dafür sollte man sich das Wochenende vom 13. und 14. Juli vormerken.

Neustadt. Fast 200 Gäste tanzen sich an diesem Sonnabend galant ins Jahr 2018. Die neunte Ausgabe des Neustädter Bürgerballs zählt als der Höhepunkt des Januars im Veranstaltungskalender der Stadt Neustadt. Doch das Jahr hat noch mehr Feste, Feiern und Jubiläen zu bieten, wie die folgende Auswahl zeigt.

Im Februar geht die Reihe „Satirefest“ in der Neustadthalle in die nächste Runde. Zu Gast sind am 3. Februar die Dresdner Kabarettisten Mandy Partzsch und Erik Lehmann, die als krisenerprobtes Paar die Bühne stürmen. Gleicher Veranstaltungsort, zehn Tage später, feiert Neustadt Fasching für Jung und Alt. Das Motto in diesem Jahr: „Auf in die Märchenwelt“.

Am ersten Sonnabend im März findet die zweite Ausgabe der Gewerbemesse statt. Die erste Veranstaltung war mit rund 1 000 Besuchern sehr gut besucht gewesen. Am 10. März tanzt man sich im Erbgericht Polenz in den Frühling, bevor man ab dem 17.3. die neue Ausstellung im Stadtmuseum besuchen kann. Sie zeigt Ostereier aus der Sammlung von Ingeborg Geißler. Der Monat endet mit den Osterfeiertagen und damit mit Eierschießen, Tanz in der Kulturscheune und Osterhasenfest.

Der Theaterverein Schillers Schüler feiert im April sein 25-jähriges Bestehen und lädt am 14. in die Kulturscheune. Eine Woche später kann man im Museum die Geschichte des Neustädter Marktplatzes in der neuen Sonderausstellung begutachten. Der Monat endet mit dem Setzen des Maibaums in allen Ortsteilen.

Ein weiteres Jubiläum steht im Mai an: die 25. Ausgabe des Pfingstfestes im Park in Oberottendorf vom 18. bis 20. Mai. Am Wochenende darauf feiert Neustadt wieder beim Straßenfest mit Musik, kühlen Getränken und Spaß für die Kinder.

Nach dem Kindertag veranstaltet der ASB am 2. Juni sein Kinder- und Familienfest rund um die Stadthalle und im Park. Am Wochenende darauf wird in Polenz doppelt gefeiert, zum Sommerfest im Gesindehaus und zum Rock-Open-Air im Waldbad. Am 24. Juni ist das Schlossgelände Langburkersdorf wieder Schauplatz des Wald- und Jagdtages.

Das erste Highlight im Monat Juli ist das Dorffest in Krumhermsdorf am 13. und 14. Wenige Tage später beginnt die Kultursommerwoche in der Neustadthalle.

Noch ein runder Geburtstag im August: Der Jugendtreff in Langburkersdorf begeht seinen 20. Am 5. August öffnet die Hofmühle ihre Türen und überrascht Schulanfänger, zudem ist Badfest im Waldbad Polenz. Das Gerätehausfest in der Struvestraße in Neustadt findet in diesem Jahr am 18. August statt. Den Monat beschließt die neue Sonderausstellung im Stadtmuseum, „Karthografie“, die in Zusammenarbeit mit Rolf Böhm entsteht.

Der September ist vollgepackt mit Veranstaltungen: Herbstfest der Vereine in Niederottendorf an den ersten beiden Tagen, dann der Tag des offenen Denkmals am 9.9., Kirmes in Rückersdorf am 15., die zweite Ausgabe des Hunde-Festivals im Waldbad am 22. September, Erntefest in der Kulturscheune Langburkersdorf am 29.9. und schließlich der Plastemattenpokal am Skihang Rugiswalde am 30.

Am 13. Oktober feiern die Rugiswalder Kirmes. Am gleichen Wochenende suchen die Teilnehmer des Yoga-Festivals „Naturimpuls“ ihre Mitte. Turbulenter geht es bei Ermischs Schaufischen am 21.10. zu. Fünf Tage später sind die Neustädter zur Einkaufsnacht geladen.

Wie schon im Jahr 2017 wird es auch 2018 einen Marketingtag in der Neustadthalle geben. Dieser findet am 7. November statt. Zwei Tage später nehmen die jungen Tänzer die Stadthalle in Beschlag. Alles zum Thema Wintersport in der Region zeigt ab 24.11. die neue Sonderausstellung im Museum.

Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu und im Dezember stehen dank des Rathauskalenders wieder zahlreiche Aktionen zum Mitmachen an. Hinzu kommen Weihnachtsmarkt, Anzünden der Adventssterne und zahlreiche Weihnachtsfeiern.

