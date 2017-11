Neustadt-Enthusiast Mirko Sennewald gestorben Die Neustadt war das Viertel des 43-Jährigen, der den Verein Kultur aktiv leitete und sich für den BRN-Lustgarten einsetzte.

Mirko Sennewald in einem seiner Herzensprojekte, dem Lustgarten der BRN. Seine Idee war es, ihn auf dem Russensportplatz fortzuführen. © Archiv: Sven Ellger

Die Neustädter kannten ihn. Der schlaksige Typ mit den langen dunklen Haaren und dem Stirnband war in vielen Projekten des Viertels engagiert. Vor allem für den Lustgarten der BRN hat er gekämpft. In der Nacht zum Sonntag ist Mirko Sennewald nach langer Krankheit gestorben. Er wurde 43 Jahre alt.

„Das Äußere des dürren Kerls zu beschreiben, fällt leicht. Seine jahrelange Arbeit für Kultur, Kunst, die Freiheit und nicht zuletzt die Bunte Republik Neustadt angemessen zu würdigen, bedürfte eines dicken Buches“, schreibt Jan Frintert in seinem Internet-Blog Neustadt-Geflüster. Er erinnert sich an ein Schlagloch vor Sennewalds Haus auf der Louisenstraße. „Da hat Mirko einen orangefarbenen Zwerg reingestellt. Gesellschaftskritik versah er gern mit einer Prise Humor“, sagt Frintert.

Sennewald, nicht als großer Autofreund bekannt, hatte jedoch als FDP-Mitglied ein großes Herz für Autofahrer und setzte sich für mehr Parkplätze in der Neustadt ein. Jahrelang war er Vorsitzender des Vereins „Kultur Aktiv“, wo er den künstlerischen Austausch mit Osteuropa beförderte. Den BRN-Gedanken hat er stets hochgehalten, und sich mit anderen Mikronationen ausgetauscht, weiß Frintert..

Ulla Wacker, die seit über 20 Jahren in der Neustadt lebt, kennt Mirko Sennewald aus zahlreichen gemeinsamen Projekten. „Er hat mich 2010 angesprochen, als er der 20 Jahre alten BRN ein wunderbares Geschenk vorbereitete“, sagt sie. „Er hatte Vertreter verschiedener Mikronationen eingeladen Botschaften zu eröffnen. Dafür suchte er Orte und vermittelte uns den Major der Orangenen Alternative. Für BRN-Anwohner, Feiernde und Besucher hatte er Pässe neu aufgelegt und in diesem konnte man sich Visas der Botschafter einholen! Sehr schöne Aktion und genau das, was die BRN damals brauchte“, sagt Ulla Wacker sichtlich bewegt vom Tod ihres Freundes. Er hat ihr und der Neustädter Schwafelrunde Kontakte nach Uzupis in Vilnius vermittelt, wo Wacker 2013 Botschafterin für die BRN wurde. „Ich bin Mirko für so vieles dankbar. Er war ein Visionär und hatte für jeden ein offenes Ohr! Seine Leidenschaft und die Kraft zu kämpfen war großartig.“

Die Neustadt-FDP schreibt auf Facebook: „Ruhe in Frieden, lieber Mirko. Wir sind unglaublich traurig, aber dankbar für all die wunderbaren Stunden mit Dir.“ FDP-Mitglied Johannes Lohmeyer erinnert sich an seinen ersten Dresdner Kommunalwahlkampf 2004, den er mit Mirko Sennewald bestritt. „Seitdem schätze er ihn als engagierten, kreativen und ungemein liebenswürdigen Zeitgenossen.“ (SZ/kh)

