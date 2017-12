Neustadt ehrt seine Helfer Am 5. Januar 2018 findet in Neustadt der Neujahrsempfang statt.

Bürgermeister Peter Mühle (Mitte) mit Gästen beim Neujahrsempfang im Januar 2017. © Dirk Zschiedrich

Neustadt. Die erste wichtige Veranstaltung des Jahres ist in Neustadt traditionell der Neujahrsempfang. Dieser findet 2018 am Freitag, dem 5. Januar, statt. Eingeladen sind engagierte Bürger, Vertreter der Feuerwehren und Vereine, Unternehmer und Lokalpolitiker. Der Bürgermeister nutzt die Veranstaltung, um einen Blick auf das vergangene Jahr zu werfen. Außerdem werden zum Neujahrsempfang immer die Ehrenamtspreise verliehen. Wer diese bekommt, wird erst an diesem Abend bekannt gegeben. Die Stadt hatte bis Ende Oktober Vorschläge angenommen. Eine Handvoll Bürger wird zum Empfang ausgezeichnet und kann sich ins Goldene Buch eintragen. (SZ)

zur Startseite