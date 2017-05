Neustadt dreht am Rad Beim Rennen ums Goll’sche Rad treten erstmals Frauen an. Und bei dieser Premiere gibt es gleich einen Doppelsieg zu feiern.

So sehen Sieger aus: Anja Sauer (l.) und Carina Noske vom SSV 1862 Langburkersdorf trieben das Goll’sche Rad am Sonnabend beim Frühjahrsfest in Neustadt am schnellsten über den Markt – und rollten einen Doppelsieg ein. © Steffen Unger

Die Strecke auf dem Neustädter Markt ist fertig präpariert, Geländer stehen am Rand, davor liegen Strohballen, am Wendepunkt haben Helfer die Wendetonnen drapiert. Gleich werden hölzerne Wagenräder mit stahlbeschlagenen Laufflächen übers Pflaster holpern, das fünfte Rennen ums Goll’sche Rad beim Neustädter Frühlingsfest steht auf dem Programm. Doch der Wettkampf am Sonnenabend ist anders als sonst, es gibt eine Premiere, erstmals dürfen auch Frauen das Rad per Hand über die Rennbahn treiben.

Acht junge Damen haben sich gemeldet, sie kommen von der Neustädter Feuerwehr, vom SSV 1862 Langburkersdorf, vom Fitness- und Aerobicverein Fan ’93 und vom Gesindehaus Polenz.

Der Moderator, am Mikrofon so laut, als müsse er ein ganzes Stadion unterhalten, heizt das Publikum an der Strecke an, dann ruft er die Damen zur Auslosung, mit mehreren Griffen in den Lostopf bestimmt Bürgermeister Peter Mühle, wer gegeneinander antritt. Etwa 150 Meter weit muss das Rad getrieben werden. Das Wettkampfgerät für die Frauen ist etwas kleiner, es misst 90 Zentimeter im Durchmesser, das der Herren 1,10 Meter. Das historische Spektakel geht zurück auf den Neustädter Wagnermeister Michael Goll, der seinerzeit ein Wagenrad in Rekordzeit fertigte, es per Hand nach Dresden trieb – und damit eine Wette gewann.

Nun geht es gleich in der Neuzeit los, Hans-Jörg Bittner, ein adrett gekleideter Mann mit Zylinder und Gehrock, wird die Rennen starten. Beim Auftakt muss direkt Carina Noske vom SSV 1862 ran, unter der blauen Renn-Schürze trägt sie Fußballersachen, auf dem Kopf eine hellbraune Wuschelperücke. Und schon beim ersten Duell werden unterschiedliche Techniken sichtbar: Während Carina mit einer Hand in die Speichen des Wagenrades greift und ihm beim Start einen gehörigen Schwung mitgibt, schiebt die Kontrahentin das Rad eher bedächtig vor sich her. Die Zuschauer feuern an, Carina gewinnt das Auftaktrennen, wenig später auch ihre Klubkameradin Anja Sauer, sie trägt eine blonde Perücke über dem Haupthaar. Gewertet wird nach K.-o.-System, wer ein Rennen verliert, ist raus, wer gewinnt, kommt eine Runde weiter.

Nach einigen Rennen ist Pause, die Jugendfeuerwehr aus Krumhermsdorf darf währenddessen um Nachwuchs werben. Schwarze Gewitterkäfer schwirren ab und an herum, einige Male verdunkelt sich der Himmel, doch es bleibt trocken. Auf der Bühne warten derweil die Preise, ein kleines Wagenrad mit Widmung für die Damen, ein größeres für die Herren, es sind Wanderpokale, erst wer fünfmal hintereinander gewinnt, darf das Rad für immer behalten.

Carina und Anja gewinnen auch ihre nächsten Läufe souverän mit viel Vorsprung. Zum ersten Mal nun nehmen Damen teil, und zum ersten Mal kommen beide Finalisten gleich aus einem Team. Die Zuschauer entlang der Strecke sind gespannt, in mehreren Reihen stehen sie hintereinander, ein guter Seh-Platz ist nicht mehr zu bekommen.

Dann Finale: Mit Schwung treiben beide das Rad vorwärts, mal liegt die eine, dann die andere vorn. Doch was jetzt? Die Frauen warten aufeinander, rollen nun ihre Räder parallel nebeneinander her, kurz vor dem Ziel fassen sich Carina Noske und Anja Sauer an den Händen und laufen gemeinsam über die Ziellinie, die Goll’schen Räder sind gleichauf. Doppelsieg, das Sieger-Rad geht an beide. Denn auch die Auswertung des Zielfotos, scherzt Bürgermeister Peter Mühle wenig später, habe nicht erkennen lassen, wer von den beiden Damen tatsächlich vorn lag.

