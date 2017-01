Neustadt dreht 2017 wieder am Rad

Beim Bürgerball am 21. Januar zeigt sich Neustadt von seiner glamourösen Seite. Unter dem Motto „À la Couleur“ wird Sachsens stellvertretender Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) den Abend eröffnen und mit insgesamt 400 weiteren Ballgästen auf dem Parkett tanzen.

Skiläufer sind am 2., 4. und 5. Februar in Rugiswalde gefordert. Bei den Sparkassen Kinder- und Jugendspielen beziehungsweise dem Schüler- und Jugendpokal und dem Skitty-Cup werden die schnellsten Alpinisten gekürt.

Das Stadtmuseum feiert am 17. und 18. März seinen 20. Geburtstag. Am Festwochenende hat sich unter anderem Autor Peter Brunnert zu einer Lesung angekündigt. Außerdem ist ein Familiensonntag mit Puppenspiel geplant.

Das ASB-Mehrgenerationenhaus feiert am 25. März zehnjähriges Jubiläum. Die Einrichtung ist eine Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und auch Senioren.

Beim Frühlingsfest am 6. Mai steigt traditionell der Wettkampf um das schnellste Goll’sche Rad. Im vergangenen Jahr ging der Pokal nach Schönbach.

Zum Pfingstfest in Oberottendorf am 3. und 4. Juni werden wieder verkleidete Hobbymatrosen zu Wasser gelassen. Das Badewannenrennen ist das Highlight im Park.

Der Arthur-Richter-Park steht am 10. Juni im Mittelpunkt. Parallel zum 125-jährigen Jubiläum findet das Kinder- und Familienfest des ASB Neustadt an der Neustadthalle statt.

Im Schloss Langburkersdorf wird am 2. Juli der Wald- und Jagdtag gefeiert. In der Kulturscheune werden internationale Hobbykünstler ihre Kreationen ausstellen. Außerdem ist ein Tag der offenen Tür in der Hofmühle geplant, die wegen Sanierungsarbeiten derzeit nicht öffentlich zugänglich ist.

Die Neustädter Feuerwehr lädt am 19. August zum Gerätehausfest. Die Besucher können sich dabei auch die Technik der Einsatzkräfte ansehen.

Vom 1. bis 3. September steigt das Vereinsfest in Niederottendorf. Sie läuten mit einem bunten Programm traditionell den Herbst ein.

Zum Tag des offenen Denkmals am 10. September sind folgende Objekte geöffnet: das Schloss und die Hofmühle in Langburkersdorf, das ehemalige Gesindehaus in Polenz und die Kirchen.

Beim Schaufischen am 15. Oktober geht es den Fischen im Mühlteich in Langburkersdorf an den Kragen. Die Forellenzucht Ermisch zieht an diesem Tag eine Erntebilanz und verkauft frischen und geräucherten Fisch.

Zur Einkaufsnacht am 20. Oktober kann in Neustadt bis spät am Abend auf Schnäppchenjagd gegangen werden. Die Geschäfte putzen sich dafür mit besonderen Aktionen heraus.