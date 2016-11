Neustadt bunkert Streusalz Rund 50 Tonnen hat der Bauhof eingelagert. Elf Fahrzeuge sind nun fertig für den Einsatz.

Der Bauhof in Neustadt ist auf den ersten Wintereinbruch vorbereitet. Das Streusalzsilo an der Berthelsdorfer Straße wurde mit rund 50 Tonnen aufgefüllt. Sollte der Vorrat nicht reichen, dann hat die Kommune Nachschub in der Hinterhand. Etwa 340 weitere Tonnen Streusalz lagern bei Lieferunternehmen. Sie können bei Bedarf abgerufen werden. Neben reinem Streusalz hat der Bauhof zudem 200 Tonnen Splitt gebunkert. Die Fahrzeugflotte ist ebenfalls einsatzbereit. Mit insgesamt elf Wagen wird der Winterdienst unterwegs sein.

Die Mitarbeiter sind dabei für ein knapp 100 Kilometer langes Streckennetz zuständig, zu dem neben Straßen und Fußwegen auch 22 Containerplätze, sieben Feuerwehrdepots, Parkplätze, Treppen und Bushaltestellen gehören. Sie alle müssen täglich beräumt und bestreut werden. Die Arbeit des kommunalen Winterdienstes beginnt laut Stadtverwaltung bei Bedarf so zeitig wie möglich. Bis 7 Uhr muss unter der Woche die erste Tour erledigt sein. In Langburkersdorf, Rückersdorf, Ober- und Niederottendorf sowie Rugiswalde setzt die Stadt Neustadt zudem auf fünf private Dienstleister. Sie werden auf speziell ausgewählten Strecken Schnee räumen und streuen.

Damit gar nicht erst so viel Schnee auf den Straßen landet. Sind an besonders windigen Ecken rund um Neustadt wieder Schneefangzäune geplant. Unter anderem am Karrenberg und dem Ortsausgang Langburkersdorf in Richtung Sebnitz. Die Zäune sind noch nicht montiert worden. Voraussichtlich ab Ende November soll damit begonnen werden. Spätestens Anfang Dezember sollen sie stehen, je nach Wetter. Die Mitarbeiter im Bauhof müssen zudem 58 Streukästen kontrollieren und gegebenenfalls nachfüllen.

