Neustadt-Besucher greifen Polizisten an Eine Beamtin in Zivil wurde leicht verletzt. Die Täter wollten Gefangene freibekommen.

Am Wochenende war die Polizei in der Neustadt dreimal selbst Ziel von Angriffen. Zweimal sahen sich Beamte in Uniform Attacken ausgesetzt, ein Mal traf es eine Polizistin in Zivil. Mathias Imhof, der Leiter des Polizeireviers Nord, wertete die Angriffe als neue Qualität im Verhalten gegenüber den Beamten. „Wir müssen immer mit Widerstand gegen unsere Maßnahmen rechnen“, ist er überzeugt.

Die Attacke in der Nacht zum Sonnabend auf der Louisenstraße blieb folgenlos. Ein 18-jähriger Deutscher drohte den Beamten mit einer Bierflasche und forderte sie auf, einen Eritreer freizulassen, den die Polizisten gerade nach einer Schlägerei festgenommen hatten. Bevor er gegriffen werden konnte, suchte der 18-Jährige das Weite. Später tauchte er wieder auf, als Zivilbeamte der Polizei auf der Alaunstraße in eine Auseinandersetzung verwickelt waren. Dabei haben Unbekannte auch eine Kollegin von Imhof attackiert. Die Frau wurde leicht verletzt. Der 18-Jährige beobachtete das Geschehen und wurde bei dieser Gelegenheit von der Polizei gegriffen.

In der Nacht zum Sonntag griff ein betrunkener Mann aus Libyen in einem Café einen Polizisten an. Er langte von hinten zu und würgte den Beamten. Ziel des 28-Jährigen war es, einen gerade Festgenommenen zu befreien. Der Täter hatte mehr als zwei Promille Alkohol im Atem.

Gegen den Deutschen und den Mann aus Libyen wird wegen versuchter Gefangenenbefreiung ermittelt. (SZ/csp)

