Neustadt bekommt eine Fischbar Mitte Dezember wird an der Frongasse ein Restaurant eröffnet. Der Name hat mit der Geschichte des Hauses zu tun.

Mitte Dezember wird das Asia-Restaurant „Fischbar“ in Neustadt eröffnen. Der Investor ist in der Stadt kein Unbekannter. © Dirk Zschiedrich

Noch versperren die herunter gezogenen Rollläden einen Blick ins Innere. Doch in wenigen Tagen werden sie gelüftet. Mitte Dezember wird in Neustadt ein neues Restaurant eröffnet. Fischbar heißt das Gasthaus, das sich an der Ecke Frongasse und Postgasse befindet. Der Name kommt nicht von ungefähr. Er hängt mit der Geschichte des Gebäudes zusammen. Denn in dem Objekt war früher ein Milchladen untergebracht, vor einigen Jahren zudem ein Fischladen.

Diese Vergangenheit hat der neue Investor aufgegriffen. Le van Tinh heißt der Unternehmer, der das Restaurant eröffnen wird. Der Dresdner stammt ursprünglich aus Vietnam. Kurz vor der Wende, 1986 kam er in die damalige DDR, genauer gesagt nach Neustadt, um im Landmaschinenkombinat Fortschritt eine Lehre zu beginnen. Später war van Tinh für die Polizei tätig – als Dolmetscher. In der Gastronomie ist er kein Unbekannter. Kurz nach der Wende eröffnete er in Radeberg ein erstes Restaurant. Auch in Neustadt hat Le van Tinh bereits gastronomische Spuren hinterlassen. Er betrieb Anfang der Neunzigerjahre ein Bistro an der Bahnhofstraße. Später machte er sich im Immobiliengeschäft selbstständig, das er von Dresden aus führt.

„Das neue Restaurant in Neustadt war schon lange ein Traum von mir“, sagt Le van Tinh. Das Haus an der Frongasse Ecke Postgasse hat er vor etwa 16 Jahren gekauft – im Rahmen einer Versteigerung. Zu dem Objekt gehören das Ladengeschäft im Erdgeschoss und mehrere Wohnungen, die derzeit zu Ferienwohnungen umgebaut werden. Das Haus hat der Dresdner anschließend innerhalb von fünf Jahren saniert. Eine Fleischerei und auch ein Bäcker waren im Erdgeschoss schon eingemietet. Später zog ein Versicherungsbüro ein. Dieses Jahr bekam van Tinh schließlich die Genehmigung, in dem Haus ein Restaurant betreiben zu können. Im Technischen Ausschuss wurde das Thema im Frühling behandelt – mit positivem Echo. Die Ausschussmitglieder hatten den Antrag positiv bewertet. Eine neue gastronomische Einrichtung tue der Innenstadt gut, war damals ihr Fazit.

Platz für bis zu 120 Gäste

Die Räume wurden anschließend komplett umgekrempelt und Restaurant-tauglich gemacht. Die Küche steht bereits. Der Gastraum ist ebenfalls fertig renoviert. Helle Farben strahlen von den Wänden, moderne Stühle und Tische stehen parat und warten auf die ersten Gäste. Diese werden am 13. Dezember zum ersten Mal in der Fischbar Platz nehmen dürfen. Dann wird das Restaurant eröffnet. Ausschließlich Fisch – wie der Name vermuten lässt – kommt bei Le van Tinh allerdings nicht auf die Teller. „Es wird ein asiatisches Sushi-Wok-Buffet-Restaurant“, erklärt der Investor. Mittags und Abends soll ein Buffet die Vielfalt der asiatischen Küche widerspiegeln. An sechs Tagen pro Woche soll das Restaurant öffnen, der Montag ist als Ruhetag vorgesehen. Auch ein Lieferservice wird zum Restaurant gehören.

Le van Tinh wird allerdings nicht selbst in der Küche stehen. „Dafür habe ich gutes Personal gefunden“, sagt er. Sein Team wird sich ab dem 13. Dezember um bis zu 120 Gäste gleichzeitig kümmern. So viele Plätze wird es in der Fischbar geben. Die Tischgruppen sind auf mehrere Räumlichkeiten verteilt. Der Großteil befindet sich jedoch in einem großen Raum, in dem auch das Buffet aufgebaut sein wird.

„Ich will den Neustädtern mit dem Restaurant gern etwas zurück geben“, sagt Le van Tinh. Er ist dankbar für die fast 30 Jahre, die er in Neustadt gelebt hat. Heute wohnt er mit seiner Familie und den zwei Töchtern in Dresden. Die Jüngere besucht in Dresden ein Gymnasium, die Ältere studiert im europäischen Ausland.

