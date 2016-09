Neustadt baggert Straßen auf Gleich mehrere Bauprojekte stehen in diesem Monat auf dem Plan. Dafür sind Sperrungen nötig.

© Symbolbild: André Braun

In diesem Monat starten in Neustadt weitere Straßenbauprojekte. Betroffen sind die Schillerstraße und der Anbau. In diesen beiden Bereichen wird die Decklage erneuert, teilt die Stadt Neustadt mit. Gleiches gilt auch für den Radweg am Kirchsteig in Polenz. Die Bauarbeiten haben am Montag dieser Woche begonnen. Bis Anfang Oktober, noch vor dem ersten Wintereinbruch, soll alles fertig sein. Außerdem werden Bauarbeiter in Berthelsdorf beschäftigt sein. Die Bischofswerdaer Straße soll saniert und instand gesetzt werden. Es geht dabei um den Abschnitt zwischen den Hausnummern 94 und 114 , in Höhe der sogenannten Pietschkurve. Damit die Bauleute ungehindert arbeiten können, muss dieser Abschnitt voll gesperrt werden. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Ausweichroute führt über das Gewerbegebiet „Am Fuchsberg“ und weiter auf die S 156. Baubeginn ist für den 26. September geplant. (SZ)

zur Startseite