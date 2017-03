Neusörnewitz glaubt an einen Serientäter Die Vorgehensweise der Brandstifter sei immer anders gewesen, sagen die Ermittler. Es könnten auch mehrere Täter sein.

Das Vereinsgebäude des SV Motor Sörnewitz am Kahlhügelweg stand am 24. Februar lichterloh in Flammen.



Die Brandermittler sind verschwunden. Die Sportler des SV Motor Sörnewitz und die Stadt, der das abgebrannte Vereinshaus gehört, warten nun gespannt auf die Ergebnisse. Eine abschließende Bewertung ist laut Marko Laske, Sprecher der Polizeidirektion Dresden, noch nicht möglich. Nur so viel: „Es wurden keine brandfördernden Mittel gefunden.“ Laske betont, dass die Ermittler nicht von einer Brandserie ausgehen, obwohl in den vergangenen Monaten mindestens zwei Feuer im Ort absichtlich gelegt worden sind. Beim Feuer in der Gewerbehalle im August geht man unterdessen von fahrlässiger Brandstiftung aus.

Bleiben die drei danach folgenden. Sowohl beim Fischhändler als auch am Eigenheim sei es zwar Brandstiftung gewesen, aber die Vorgehensweise des Täters würde gegen einen Zusammenhang sprechen. Worin die Unterschiede genau bestehen, sagt die Polizei nicht, um nicht zu viel zu verraten und die Ermittlungen zu gefährden. „Es handelt sich zudem um gänzlich unterschiedliche Objekte“, so Laske.

Die meisten Neusörnewitzer glauben nicht an Zufälle und unterschiedliche Täter. „So kurz hintereinander so viele Feuer. Ich denke schon, dass es da einen Zusammenhang gibt“, sagt eine Passantin. „Die Abstände werden ja auch immer kürzer“, meint ein anderer Neusörnewitzer. „Dass das kein Zufall ist, ist die einhellige Meinung in der Nachbarschaft“, sagt Lutz Heimrich, Geschäftsführer von Superiore im ehemaligen EWS-Gebäude, wo er auch wohnt.

Er habe auch eine Theorie, wo der oder die Täter zu finden sind: „Vielleicht in einer der Plattenbauwohnungen am Kahlhügelweg. Von dort aus sieht man alle Brandplätze.“ Denn wenn es einen Feuerteufel gibt, will sich dieser bestimmt auch an dem Spektakel ergötzen, vermutet Heimrich. In der Nachbarschaft sei auch schon darüber diskutiert worden, ob eine Art nächtliche Streife eingeführt werden sollte. Dafür habe es wohl aber keine Mehrheit gegeben. Viele hätten unterdessen Angst. Heimrich hat von Leuten gehört, die wegziehen wollen. Denn selbst Alarm und Sicherheitsdienst bieten nicht ausreichend Schutz.

Der Hiller und Becker Getränkegroßhandel will im Zuge des Wiederaufbaus trotzdem einen Zaun ums Gelände ziehen. Der Teil der Halle, in die Fischhändler Uwe Breddin eingemietet war, wird gerade entkernt. Die verkohlten Reste des Bürocontainers sind verschwunden. Die Familie, deren Eigenheim im November in Flammen aufging, hat von vorn begonnen. Wieder haben sie ein Holzhaus gebaut. Wenige Meter daneben steht noch eins.

Die Sportler des SV Motor Sörnewitz stehen noch am Beginn des Neuanfangs. Wie Oberbürgermeister Frank Neupold erklärt, hat sich die Versicherung gemeldet. Demnach sei die Stadt ordentlich gegen Brandschäden versichert und das Gebäude kann wieder aufgebaut werden. Allerdings muss zuvor auch der noch stehende Teil des Hauses abgerissen werden. Durch das Feuer sei alles verseucht, so Neupold. Der komplette Neubau sei aber auch eine Chance für Stadt und Verein. Wann und wie der Wiederaufbau beginnt, kann Neupold noch nicht sagen. Das hängt von den Zahlungen der Versicherung ab. Mehrere Hunderttausend Euro Schaden waren bei dem Brand vor einer Woche entstanden. Als ein Sicherheitsdienst, der durch den ausgelösten Alarm zum Objekt eilte, das Feuer entdeckte, schlugen die Flammen schon aus dem Dach. Der Oberbürgermeister kann sich nicht vorstellen, dass das ohne Brandbeschleuniger ging.

Nachbar spendet 1 000 Euro

Für den Neuanfang bitten die Sportler um Spenden. Die Fußballer und Kegler haben all ihre Spielutensilien für Training und Spiel – so auch die Trikots – verloren, diese müssen schnell ersetzt werden. Und um die Wettkämpfe in der Saison zu Ende bringen zu können, müssen sich die Kegler auf anderen Bahnen einmieten.

Die ersten Hilfsangebote von anderen Vereinen sind eingegangen. Die Fußballer der BSG Stahl Riesa bieten an, ein Freundschaftsspiel für den Wiederaufbau des Vereinsheims zu veranstalten. Die Riesaer wollen außerdem Spenden im Stadion sammeln. Die Neusörnewitzer Fußballer haben auch bei Dynamo Dresden angefragt, ob ein Benefizspiel ausgerichtet werden könnte. Auch für neue Trikots gibt es erste Sponsoren und Alho Systembau stellt Container als Umkleiden zur Verfügung. Die ersten Geldspenden wurden überwiesen.

Von Nachbar Lutz Heimrich kamen nach eigenen Angaben 1 000 Euro. Er wünscht den Sportlern Kraft, Mut und Ausdauer. „Möge man diese Subjekte möglichst bald finden“, schreibt er.

Spendenkonto: DE 80 8505 5000 3253 3298 51 bei der KSK Meißen (BIC: SOLADES1MEI)

