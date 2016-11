Neusche Promenade wird saniert Die Stadt Bautzen nimmt Geld für den Weg an der Spree in die Hand. Die Bauarbeiten sollen in dieser Woche beginnen.

Die Neusche Promenade ist bei Spaziergängern und Radlern beliebt. Nun soll der Rad- und Gehweg dort saniert werden. © Uwe Soeder

Ein Teil der Neuschen Promenade soll in den nächsten Tagen auf Vordermann gebracht werden. Das berichtete Falko Wendler, Leiter des Hoch- und Tiefbauamtes, an diesem Montag im Bauausschuss. Die Sanierung des Rad- und Gehweges resultiert aus den Maßnahmen zur Schadensbeseitigung nach dem Hochwasser 2010, wie Wendler informierte. Die Bauarbeiten betreffen den Abschnitt, wo die Neusche Promenade auf der Höhe des Stadions Müllerwiese von der Bleichenstraße abzweigt. Dabei handelt es sich um eine etwa hundert Meter lange Strecke hinter der Radwegbrücke. Hier muss der gemeinsame Rad- und Gehweg saniert, ein Geländer gerichtet und die Böschung befestigt werden, berichtete Wendler. Mit den Arbeiten beauftragt wurde die Firma Schmidt Straßenbau. Die Kosten belaufen sich auf rund 21 000 Euro.

Grünenstadtrat Claus Gruhl wies im Bauausschuss darauf hin, dass sich ein Teil der Neuschen Promenade in Richtung der Bombardier-Werke in einem miserablen Zustand befinde. Hier seien viele Baumwurzeln in den Weg hineingewachsen, was das Fahrradfahren erschwere. (SZ/ma)

zur Startseite