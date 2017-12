Neusalzaer Tischtennisfrauen feiern dritten Sieg in Folge

Tischtennis. Das Damen-Landesligateam mit 16- und 17-jährigen jungen Damen wurde gegen die HSG Mittweida ihrer Favoritenrolle gerecht und bezwang den Tabellenvorletzten deutlich mit 8:2 (25:10 Sätze). „Das war nach dem SV Uniklinik Dresden und dem TTC Elbe Dresden der dritte 8:2-Sieg in Folge“, lobte Trainer Patrick Ueberschär. Lena Rothardt und Sarah Wagner verließen die Platte dreimal als Siegerin. Das Neusalzaer TTC-Team (9:3 Pkt.) gehört mit dem TSV Graupa (14:0 Pkt.), dem TTC Neukirch (12:2 Pkt.) und der SG Lückersdorf-Gelenau (10:4 Pkt.) zum Führungsquartett der Landesliga, Staffel 1. (rs)

Walddorfer Vereinsduell endet Unentschieden

Faustball. Das Bezirksliga-Vereinsduell zwischen der zweiten und dritten Mannschaft vom SV Walddorf stand zum Saisonauftakt in Dresden auf dem Programm. Die Dritte gewann mit 2:1 (8:11, 11:3, 12:10) das Hin-, die Zweite mit 2:0 (11:5, 11:8) das Rückspiel. Sowohl die Zweite als auch die Dritte bezwangen den Gastgeber Dresden-Mitte mit 2:1 und 2:0. Die zweite Mannschaft vom FSV Hirschfelde begann die Saison mit zwei Siegen gegen den SV Kubschütz IV (2:0 und 2:1) sowie zwei Niederlagen gegen den SV Kubschütz III (1:2 und 0:2). (rs)

Zittauer D-Junioren

führen Tabelle an

Handball. Nach Abschluss der ersten Spielrunde führen die D-Junioren des OSV Zittau ungeschlagen vor dem LHV Hoyerswerda und der TBSV Neugersdorf die Tabelle an. Im letzten Spiel gegen das Leistungszentrum Hoyerswerda gelang dem Team von Trainer Kersten Krause mit 23:15 ein klarer Sieg gegen den Tabellenzweiten. Der in der Torschützentabelle führende Willi Schicht und Roberto Savic wurden in die Bezirksauswahl berufen. (jk)

