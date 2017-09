Neusalza-Spremberg hat wieder eine Post Bei Spreetextil gibt’s jetzt auch Briefmarken und andere Angebote. Damit schließt die Firma eine Lücke in der Stadt.

Im Fabrikverkauf von Spreetextil in Neusalz ist eine Postfiliale eröffnet worden. Chef Winfried Haase und seine Mitarbeiter bekamen gleich zur Eröffnung gut zu tun. © thomas eichler

Ein bisschen verändert sieht der Fabrikverkaufsladen von Spreetextil an der B 96 in Neusalza-Spremberg seit ein paar Tagen aus. Bettwäsche, Tischdecken und andere Textilien liegen weiterhin in den Regalen. Aber ein neuer Tresen ist hinzugekommen. Der ist knallgelb, denn der Spreetextil-Laden ist jetzt gleichzeitig ein Postshop. „Wir sind eine Partnerfiliale der Deutschen Post“, so Spreetextil-Chef Winfried Haase. Das heißt, hier gibt es das gesamte Angebot der Post: Pakete und Briefe können verschickt werden, auch als Einschreiben, es gibt Briefmarken und weitere Postdienstleistungen. „Alles, außer Postbank“, umschreibt Haase das neue Angebot.

Winfried Haase und seine Mitarbeiter schließen mit der Übernahme der Postdienstleistungen in ihrem Geschäft eine Lücke, die vor etwa einem Monat in Neusalza-Spremberg entstanden ist. Da schloss der bisherige Postshop in der Stadt. „Für so einen großen Ort ist das natürlich ungünstig, wenn es keine Post gibt“, sagt Haase. Kunden hätten in der Zeit seit der Schließung nach Oppach oder Ebersbach fahren müssen. Deshalb zögerte der Unternehmer nicht lange, als die Post mit der Anfrage auf ihn zukam, ob er eine Partnerfiliale übernehmen wolle. Die Lage sei zudem ideal, sagt der Spreetextil-Chef. Das Geschäft liegt zentral an der B 96, es gibt Parkplätze und gleich nebenan ist Netto. „Da kann man mehrere Gänge erledigen.“

Winfried Haase sieht darin auch eine Chance, den Fabrikverkauf noch bekannter zu machen. Für das neue Angebot erweitert er sogar die Öffnungszeiten des Geschäfts. Bisher müssen Kunden klingeln, wenn sie in den Laden wollen. Eine Mitarbeiterin kommt dann aus dem Betrieb, der im gleichen Gebäude ist. Ab jetzt ist wochentags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr immer offen, sowie sonnabends, 9 bis 11 Uhr. Drei Mitarbeiterinnen aus der Produktion teilen sich die Schichten – vorerst. Einen Mitarbeiter nur für den Laden einstellen will Winfried Haase eventuell nach einer Testphase. Die Mitarbeiterinnen sind für die neue Aufgabe extra geschult worden. Die erste Resonanz auf die neue Post in Neusalza-Spremberg war sehr gut, sagt Winfried Haase. Schon vor der eigentlichen Eröffnung hätten Kunden mit Paketen vor der Tür gestanden.

