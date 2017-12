Neusalza-Spremberg gewinnt den SZ-Cup Der Budenzauber in Bautzen erlebte bereits die 22. Auflage. Die Halle war ausverkauft, das Turnier bestens organisiert.

Eine Szene aus dem Finale zwischen der U 21 von Budissa und Neusalza-Spremberg. Ralf Marrak (links, Neusalza) ist hier auf dem Weg zum Tor. Tim Wockatz kann ihn nicht stoppen. © Torsten Zettl

Bautzen. Die Landesklassen-Mannschaft vom FSV Neusalza-Spremberg hat das 22. Turnier um den Pokal des Regionalverlages Bautzen/Kamenz der SZ gewonnen. Vor 611 Zuschauern setzte sich das Team von Trainer André Kohlschütter in der Schützenplatzhalle im Finale gegen die U 21 der FSV Budissa Bautzen mit 5:2 durch. Das Spiel um Platz drei gewann der SV Gnaschwitz-Doberschau gegen den SV Bautzen mit 2:1. Auf den Plätzen folgten Oberland Spree, Post Germania Bautzen, Motor Cunewalde und die SG Wilthen. Die Neusalzaer sicherten sich zugleich das Startrecht für den Landskron-Cup am 6. Januar in Bautzen. In der Gruppe B werden dann der FC Oberlausitz Neugersdorf und der Bischofswerdaer FV die Kontrahenten sein. In der Staffel A treffen Budissa Bautzen, Einheit Kamenz und Eintracht Niesky aufeinander.

Neusalza-Spremberg dominierte den SZ-Cup von Beginn an und feierte bereits in der Vorrunde klare Siege über Post Germania (5:0), Gnaschwitz-Doberschau (3:1) sowie Wilthen (8:1). Im Halbfinale war der SV Bautzen chancenlos und verlor 0:5. Ungeschlagen blieb auch Budissas U 21 in den Gruppenspielen. Nach Siegen über Cunewalde (8:2) und Oberland Spree (5:3) reichte gegen den SV Bautzen ein 1:1 zum Halbfinaleinzug. Dort ging es gegen Gnaschwitz-Doberschau knapp zu (4:3). Bester Torschütze des Turniers war Paul Milde (Budissa/7 Tore), bester Torwart Markus Schmidt (Gnaschwitz-Doberschau), bester Spieler Lukas Bouska (Neusalza-Spremberg).

Am Sonnabend wird im SFZ Demitz-Thumitz ab 13 Uhr das traditionelle Fußballtennis-Turnier ausgetragen. Anmeldungen können noch vor Ort abgegeben. In der Schützenplatzhalle finden Freitag ab 9 Uhr und ab 15 Uhr zwei Jugendturniere von Budissa Bautzen statt. Am Sonnabend ab 15 Uhr steigt dort das Elternturnier. (js/ck)

zur Startseite