Neusalz investiert in neue Kita Der Stadtrat hat die ersten Aufträge für den Neubau in der Bahnhofstraße vergeben. Und in Friedersdorf kann eine Straße saniert werden.

Bürgermeister Matthias Lehmann freut sich, dass einige Angebote unter den geplanten Kosten liegen. © Matthias Weber

Die Stadträte von Neusalza-Spremberg haben in ihrer Sitzung am Donnerstag Bauleistungen vergeben, die Mehrzahl davon für den Neubau der Kindertagesstätte in der Bahnhofstraße. Sobald es das Wetter zulässt, gehen dort die Arbeiten nach der Winterpause weiter . Der Rohbau wird errichtet.

Die Stadträte vergaben die Aufträge vorrangig an Firmen aus der Region, die so zur Wertschöpfung vor Ort beitragen können. Beispielsweise wird die Karl Böhme GmbH aus Herrnhut die Lüftungsanlagen einbauen. Die Heizungsanlage installiert die Firma Stefan Mitschke aus Neusalza-Spremberg, den Auftrag für die Sanitärinstallationen erhielt das Unternehmen Wendler Gebäudetechnik aus Ebersbach-Neugersdorf. Bürgermeister Matthias Lehmann (CDU) freut sich, dass einige Kostenangebote der Firmen unter den veranschlagten Kostenrechnungen lagen.

Die Osteg GmbH aus Zittau wird die Straße Am Pflegeheim in Friedersdorf bauen. Dort ist auf etwa 600 Metern Länge eine grundhafte Sanierung der Straße vorgesehen. Regenwasserkanäle werden neu geschaffen und vorhandene saniert. Baubeginn soll im Frühjahr sein. (SZ/gla)

